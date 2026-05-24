Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm cô gái có ngoại hình đẹp

TPO - Hoa hậu Việt Nam là môi trường giúp các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đó là nơi để các thí sinh trưởng thành, được trải nghiệm, được cống hiến và làm nhiều điều ý nghĩa cho xã hội.

Lần đầu Hoa hậu Việt Nam tuyển sinh ở Trường Đại học Cửu Long

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) khép lại đầy ý nghĩa. Với những thông tin hữu ích, chia sẻ chân tình của ban tổ chức, khách mời tại ngày hội, hàng trăm nữ sinh hiểu hơn về cuộc thi và được truyền cảm hứng để bước khỏi vùng an toàn, nắm bắt cơ hội tỏa sáng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã lựa chọn Trường Đại học Cửu Long là điểm dừng chân đầu tiên tại khu vực phía Nam. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, đây là điều rất đặc biệt. Trong suốt hành trình 38 năm của Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988, và cũng là lần thứ 20 cuộc thi được tổ chức, đây là lần đầu Hoa hậu Việt Nam vinh dự được đặt chân đến Trường Đại học Cửu Long.

﻿ Ban tổ chức sinh viên Trường Đại học Cửu Long với sự năng động, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết sẽ là ứng viên đầy triển vọng cho hành trình Hoa hậu Việt Nam năm nay. Ảnh: Dương Triều.

Một trong những điều khiến ban tổ chức cảm thấy rất thú vị chính là sự hiện diện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Bùi Thùy Nhiên - người đẹp đến từ mảnh đất Vĩnh Long.

Với ban tổ chức, đó là nguồn cảm hứng rất lớn. Bùi Thuỳ Nhiên cũng là một trong số ít thí sinh của Vĩnh Long tiến sâu và đạt thành tích cao tại Hoa hậu Việt Nam. Ở Thùy Nhiên, ban tổ chức, ban giám khảo đã nhìn thấy hình ảnh của cô gái toàn diện về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và nhân cách. Đó là một trong những lý do rất đẹp để Hoa hậu Việt Nam đến với vùng đất này.

"Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sau quá trình tìm hiểu và trao đổi, chúng tôi thật sự ấn tượng với những giá trị mà Trường Đại học Cửu Long đang xây dựng. Dù hôm nay là lần đầu đồng hành cùng nhà trường, nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần lan tỏa, truyền cảm hứng và niềm tự hào mà nhà trường mang lại", nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.

Đại diện ban tổ chức cũng ấn tượng với con số 45.000 sinh viên của nhà trường. Nhiều đại học lớn ở Hà Nội hay TPHCM cũng xem đó là quy mô đáng mơ ước.

"Với nền tảng, uy tín, kinh nghiệm và thương hiệu mà Trường Đại học Cửu Long đã tạo dựng được, chúng tôi vinh dự khi hôm nay có mặt tại đây để giao lưu cùng các bạn sinh viên, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Hoa hậu Việt Nam đến với tất cả mọi người", Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ.

Không chỉ tìm kiếm những cô gái có ngoại hình đẹp

Ở phần giao lưu, đại diện ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về bề dày lịch sử và những giá trị cốt lõi của cuộc thi. Điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở tên gọi mà còn ở bản chất. Hành trình gần 40 năm của Hoa hậu Việt Nam chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự bền bỉ, uy tín và những giá trị mà cuộc thi theo đuổi.

Hoa hậu Việt Nam luôn đề cao tiêu chí toàn diện, trong đó thí sinh không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn cần có sự cân bằng về trí tuệ, văn hóa, nhân cách và tinh thần cống hiến. Một thí sinh có ngoại hình nổi bật chưa chắc đã được lựa chọn nếu thiếu đi những yếu tố tạo nên hình mẫu đại diện phù hợp với giá trị của cuộc thi.

Buổi tuyển sinh khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của sinh viên và các khách mời. Ảnh: Dương Triều.

Hoa hậu Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng yếu tố truyền thống. Trong bối cảnh xã hội hiện đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ, văn hóa và nhiều xu hướng mới, cuộc thi vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi, hướng con người trở về với nguồn cội, bản sắc và những chuẩn mực tốt đẹp của người Việt Nam.

Trong khi nhiều cuộc thi xuất hiện khiến khán giả đôi khi khó phân biệt các danh hiệu, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ được vị thế riêng nhờ lịch sử lâu đời và định hướng rõ ràng. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những cô gái có ngoại hình đẹp mà còn hướng đến hình mẫu phụ nữ Việt Nam toàn diện với 4 yếu tố: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến cho cộng đồng.

Đặc biệt, điều làm nên nét riêng của Hoa hậu Việt Nam chính là tiêu chí “vẻ đẹp nguyên bản” - thí sinh không can thiệp thẩm mỹ và được khuyến khích tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Ban tổ chức mong muốn các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ để tỏa sáng về ngoại hình mà còn trưởng thành hơn, lan tỏa năng lượng tích cực và mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Nội dung được nhiều nữ sinh quan tâm trước khi đăng ký tham gia là những hoạt động đồng hành xuyên suốt thời gian thi. Giải đáp những thắc mắc này, nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định, các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện không phải hoạt động bên lề mà là một trong bốn tiêu chí quan trọng của cuộc thi, gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

Ba tiêu chí đầu tiên là những điều mỗi cá nhân có thể rèn luyện, hoàn thiện theo thời gian, nhưng tiêu chí cống hiến mới thể hiện giá trị lớn nhất của một con người thông qua những điều mang lại cho xã hội và cộng đồng.

14 nữ sinh của Trường Đại học Cửu Long đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

"Theo chúng tôi, vẻ đẹp ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những giá trị tinh thần, nguồn năng lượng tích cực và sự đóng góp cho cộng đồng sẽ còn mãi. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam hướng đến việc lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối sức mạnh tập thể để cùng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Thông qua những hoạt động nhân văn, ban tổ chức kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, bản lĩnh và giàu khát vọng đến với xã hội và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam không phải là điều quá xa vời

Ở Hoa hậu Việt Nam, hành trình của các thí sinh từng vào top 10, top 15 hay đạt danh hiệu là minh chứng cho sự trưởng thành, nỗ lực và khát vọng dám thử thách chính mình.

Hoa hậu Việt Nam không phải là điều quá xa vời hay đáng sợ, mà là môi trường giúp các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đó là nơi để các thí sinh trưởng thành, được trải nghiệm, được cống hiến và làm nhiều điều ý nghĩa cho xã hội.

Đồng thời, ban tổ chức luôn xem các thí sinh như một gia đình, không chỉ đồng hành trong khuôn khổ cuộc thi mà còn trên chặng đường phát triển lâu dài sau này.

﻿ Người đẹp Bùi Thùy Nhiên, Trần Thị Huyền Cơ biết ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã đem lại nhiều trải nghiệm quý giá.

Tinh thần dám bước ra khỏi giới hạn an toàn, dám khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thanh niên trong giai đoạn đất nước đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Chia sẻ thêm về hành trình đồng hành cùng các thí sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết điều gây ấn tượng đầu tiên ở các thí sinh thường là nhan sắc trong ngày sơ khảo. Điều khiến ban tổ chức nhớ nhất lại là sự trưởng thành, nguồn năng lượng tích cực và những khả năng tiềm ẩn mà các cô gái dần bộc lộ trong quá trình tham gia cuộc thi.

Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, ban tổ chức luôn cố gắng trở thành người đồng hành, động viên để các thí sinh tự tin tỏa sáng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.