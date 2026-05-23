Bún chả, cơm sườn, thịt kho Việt Nam lọt top món ngon nhất châu Á

TPO - Trong 76 món ăn làm từ thịt heo ngon nhất châu Á do chuyên trang ẩm thực Taste Atlas bình chọn, bún chả của Việt Nam nằm trong top 4.

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố danh sách 76 món thịt heo ngon nhất châu Á. Trong đó, bún chả của Việt Nam xếp vị trí thứ 4 trong danh sách với 4,3 sao.

Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún. Đây là đặc sản của Hà Nội. Món ăn kết hợp ba thành phần: Thịt nướng dùng kèm nước mắm, một đĩa bún và nhiều loại rau xanh như xà lách, rau mùi.

Tổng thống Mỹ Obama và đầu bếp Anthony Bourdain uống bia khi ăn bún chả Hà Nội. Ảnh trên trang Instagram của nhiếp ảnh gia Pete Souza.

Chuyên trang ẩm thực này giới thiệu bún chả được bán ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhưng bún chả Hà Nội vẫn nổi tiếng nhất. "Bún chả nổi tiếng toàn thế giới từ năm 2016, khi xuất hiện trên chương trình Parts Unknown. Trong đó, người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama", Taste Atlas thông tin.

Một số quán bún chả nổi tiếng ở Hà Nội được chuyên trang giới thiệu là Bún chả Đắc Kim, Bún chả Bình Chung, Bún chả Hương Liên.

Danh sách 76 món ăn từ thịt heo ngon nhất châu Á còn có thịt kho tàu, nem lụi ở Huế, cơm tấm sườn.

Món nem lụi được Taste Atlas miêu tả có nguồn gốc từ Huế. Món ăn này gồm thịt lợn xay được nướng trên xiên sả. Các nguyên liệu khác thường bao gồm tiêu đen, bì heo, tỏi, hành tím và nước mắm. Hỗn hợp thịt được cuộn thành hình xúc xích quanh một que sả, sau đó được phết dầu và nướng trên bếp than cho đến khi hơi cháy cạnh.

Nem lụi được dùng làm món chính hoặc ăn nhẹ vào buổi chiều.

Nem cuốn thường được ăn kèm với rau, các loại rau thơm Việt Nam và bánh tráng cuốn như nem cuốn, phần nhân là thịt lợn băm nướng, sau đó chấm với nước chấm đậu phộng mè chua ngọt. Món ăn này được dùng làm món chính hoặc ăn nhẹ vào buổi chiều.

Trước đó, Taste Atlas công bố danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách với số điểm trung bình 4,44/5 với các món ăn hàng đầu được nhắc như phở bò, bún chả, quẩy, bánh hỏi, nem rán, bánh xèo, bún bò huế, bò kho.

Được thành lập vào 2015, Taste Atlas kết nối với 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.