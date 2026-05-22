Báo chí đang trở thành 'hệ sinh thái du lịch'

TPO - Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026” diễn ra tại Quảng Trị đã cho thấy một chuyển động mới của báo chí Việt Nam: Không chỉ đưa tin, quảng bá mà đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến, xử lý khủng hoảng truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số và định hình hệ sinh thái du lịch quốc gia trong kỷ nguyên số.

Video: Ngọc Tú, Công Hướng.

Chiều 22/5, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”. Diễn đàn quy tụ các cơ quan báo chí lớn, doanh nghiệp du lịch, hiệp hội và chuyên gia truyền thông cả nước.

“Ba trụ cột” truyền thông du lịch của Báo Tiền Phong

Tại diễn đàn, tham luận của Báo Tiền Phong cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi đề cập đến mô hình truyền thông du lịch thế hệ mới được tạo lập theo 3 trụ cột: Thông tin trên mặt báo, sự kiện thể thao - văn hóa - giải trí và hội thảo, tọa đàm chuyên đề.

- Về thông tin trên mặt báo: Từ năm 2024, Báo điện tử Tiền Phong ra mắt và vận hành chuyên mục Hàng không - Du lịch. Tiền Phong là tờ báo đầu tiên và duy nhất hiện nay có chuyên mục Hàng không - Du lịch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhiều thương hiệu quốc gia, các đơn vị uy tín cao và có trách nhiệm cộng đồng. Sản phẩm hướng tới yếu tố trực quan và tăng trải nghiệm với bạn đọc: Multimedia, Infographics, Emagazine, Longform, Podcast, trắc nghiệm…

Thông tin trên mặt báo: Tiền Phong là tờ báo đầu tiên và duy nhất hiện nay có chuyên mục Hàng không - Du lịch.

- Chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí gắn với du lịch: Theo quan điểm của Báo Tiền Phong, sự kiện là điểm chạm trực tiếp, công chúng biến nhận biết thành trải nghiệm. Các sự kiện tạo giá trị khác biệt cho du khách, địa phương.

Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức là cuộc thi có bề dày truyền thống 38 năm và uy tín bậc nhất, đây không chỉ là một sự kiện sắc đẹp mà còn là hành trình văn hóa - xã hội gắn với thanh niên, phụ nữ trẻ và hình ảnh địa phương đăng cai.

Tiền Phong Marathon thuộc nhóm thể thao đại chúng gắn với điểm đến (riêng tuần cao điểm Tiền Phong Marathon lần thứ 67 tại Khánh Hòa, tháng 3/2026, địa phương đón hơn 100.000 lượt du khách). Siêu cúp Quốc gia thuộc nhóm bóng đá đỉnh cao, có độ phủ công chúng rộng. Giải Golf vô địch Quốc gia hướng tới vận động viên, doanh nhân, nhà quản lý và nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Golf Non sông một dải và Golf Tiền Phong vì Tài năng trẻ kết nối vùng miền, cảnh quan, văn hóa, trách nhiệm xã hội và nuôi dưỡng tài năng trẻ. Giải Pickleball góp phần tạo thêm sản phẩm thể thao mới, thu hút người chơi và du khách, qua đó tăng trải nghiệm, quảng bá hình ảnh điểm đến và kích thích dịch vụ du lịch địa phương.

Chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí gắn với du lịch của Báo Tiền Phong.

- Hội thảo, tọa đàm chuyên đề du lịch: Báo Tiền Phong tổ chức các diễn đàn chính thống, tin cậy, kịp thời; khẳng định sự uy tín hàng đầu ở lĩnh vực hàng không - du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương. Sự kiện mới nhất là Tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?” (ngày 15/5/2026): Kích cầu thị trường, thúc đẩy giải pháp tối ưu trong chuỗi liên kết hàng không - lữ hành - điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch mới và đổi mới tư duy và cách truyền thông du lịch địa phương. Trước đó, các Hội thảo “Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh”; Hội thảo "Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế"… tạo tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Báo Tiền Phong cho rằng, báo chí hiện đại phải biết kể câu chuyện bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm thật và bằng sự tương tác đa nền tảng. Nhiều sự kiện lớn do Báo Tiền Phong tổ chức thời gian qua đã vượt ra ngoài khuôn khổ sự kiện báo chí đơn thuần để trở thành “cỗ máy quảng bá điểm đến” cho nhiều địa phương. Đây cũng là xu hướng được nhiều đại biểu đồng tình: Báo chí muốn giữ vai trò dẫn dắt phải tạo được hệ sinh thái truyền thông riêng, có khả năng kết nối độc giả, doanh nghiệp và du khách.

Từ quảng bá đến dẫn dắt phát triển du lịch

Điểm nổi bật xuyên suốt các tham luận là cách nhìn mới về vai trò báo chí trong phát triển du lịch. Nếu trước đây báo chí chủ yếu làm nhiệm vụ quảng bá điểm đến, thì nay báo chí được xem là một cấu phần của “quản trị du lịch hiện đại”.

Trong tham luận của Báo Nhân Dân, ông Tạ Quang Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - nhấn mạnh, báo chí không chỉ phản ánh hoạt động du lịch mà còn phải “triển khai nhiều bài viết chuyên sâu, có tính phát hiện, phản biện và định hướng dư luận xã hội”.

Toàn cảnh diễn đàn.

Theo ông Dũng, truyền thông du lịch hiện đại phải đi vào các vấn đề chiến lược như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế du lịch đêm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hay xây dựng thương hiệu quốc gia. Đây cũng là những “điểm nghẽn” then chốt quyết định sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, nhiều tham luận cho rằng báo chí ngày nay phải đóng vai trò “báo chí giải pháp”, không chỉ phát hiện bất cập mà còn hiến kế cho chính sách.

Khủng hoảng truyền thông giờ lan nhanh hơn dịch bệnh

Một trong những tham luận gây chú ý tại diễn đàn đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), với chủ đề “Truyền thông đa nền tảng trong xử lý khủng hoảng và phục hồi điểm đến du lịch”. Theo VOV, thời đại mạng xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn cách một cuộc khủng hoảng du lịch hình thành và lan rộng.

“Chỉ một video phản ánh tình trạng ‘chặt chém’, ô nhiễm môi trường hay ứng xử thiếu văn minh với du khách cũng có thể thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian rất ngắn”, tham luận nêu rõ.

Các đại biểu cho rằng, nếu trước đây khủng hoảng du lịch thường bắt nguồn từ thiên tai, dịch bệnh hay bất ổn chính trị thì hiện nay xuất hiện thêm “khủng hoảng truyền thông điểm đến”, thứ có sức công phá rất lớn trên không gian mạng.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Một video TikTok, livestream Facebook hay clip YouTube hoàn toàn có thể khiến hình ảnh một địa phương bị tổn hại chỉ sau vài giờ. Theo VOV, đặc trưng lớn nhất của khủng hoảng thời đại số là tốc độ lan truyền cực nhanh, tính phi tập trung rất cao và đặc biệt là “khủng hoảng cảm xúc xã hội”. Nói cách khác, xử lý khủng hoảng du lịch bây giờ không chỉ là đưa ra thông tin chính xác mà còn là quản trị tâm lý công chúng.

Từ thực tiễn đó, nhiều giải pháp được đề xuất như xây dựng kịch bản ứng phó khủng hoảng cho từng tình huống; ứng dụng AI, Big Data, hệ thống IOC để giám sát dư luận xã hội; đẩy mạnh podcast, livestream, video ngắn và tăng phối hợp với KOLs, KOCs trong quảng bá du lịch.

Báo chí đang trở thành “hệ sinh thái du lịch”

Một điểm nhấn khác tại diễn đàn là xu hướng liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp, công nghệ, địa phương để hình thành “chuỗi giá trị truyền thông du lịch”.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm nay được đánh giá hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để đạt tham vọng 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, ngành du lịch không thể phát triển theo cách cũ. Truyền thông phải trở thành một “hệ sinh thái” gắn chặt với doanh nghiệp, công nghệ và sáng tạo nội dung.

Theo các đại biểu, báo chí hiện nay không còn đứng ngoài hoạt động du lịch mà đang trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm, khảo sát tuyến điểm, kết nối truyền thông và tạo xu hướng trải nghiệm cho du khách.

Quảng Trị muốn trở thành “điểm đến của truyền thông du lịch”

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Quảng Trị đăng cai diễn đàn năm nay cũng cho thấy vị thế mới của địa phương này trên bản đồ du lịch quốc gia.

Không chỉ sở hữu di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và hệ thống hang động nổi tiếng toàn cầu, Quảng Trị còn đang nổi lên như một trung tâm du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm và du lịch ký ức.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Trị - phát biểu tại diễn đàn.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Trị Lê Minh Tuấn tại diễn đàn cho rằng, Quảng Trị có đủ điều kiện để trở thành “điểm đến truyền thông” của du lịch Việt Nam nếu biết tận dụng sức mạnh báo chí và nền tảng số.

Từ các tham luận, có thể thấy một thông điệp lớn đang được đặt ra: Trong thời đại số, báo chí không chỉ là người đưa tin về du lịch mà đã trở thành lực lượng đồng hành, kiến tạo và thậm chí dẫn dắt sự phát triển của ngành kinh tế du lịch.

Khi một bài báo, một video hay một livestream có thể khiến hàng triệu người muốn lên đường khám phá một vùng đất, thì sức mạnh của truyền thông giờ đây không chỉ nằm ở thông tin, mà còn ở khả năng tạo cảm hứng, tạo niềm tin và định vị hình ảnh quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.