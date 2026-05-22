Đích đến của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi đào tạo kỹ năng trình diễn, thuyết trình. Cuộc thi có ban thí sinh đồng hành, cùng chia sẻ, cùng trưởng thành với thí sinh. Hoa hậu Việt Nam là hành trình cùng thực hiện những điều tốt đẹp.

Cơ hội để nữ sinh trưởng thành và tỏa sáng

Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn đề cao trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Chiều 21/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa - môi trường giáo dục hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo và đang ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Sự kiện nối dài hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc.

﻿ ﻿ ﻿ Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi chia sẻ những thông tin quan trọng về cuộc thi. Ảnh: Trọng Tài, Dương Triều.

Để chọn ra được những hoa hậu, á hậu tỏa sáng trên sân khấu, ngoài việc thí sinh tìm đến Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi cũng phải tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Những ngôi trường đại học là lựa chọn hàng đầu cho công cuộc tìm kiếm đó. Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi sắc đẹp danh giá trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái Việt Nam hội tụ vẻ đẹp về nhan sắc, tri thức, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh là dịp để các bạn hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn đăng ký và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng.

Đích đến của Hoa hậu Việt Nam

Để các nữ sinh hiểu hơn về cuộc thi và sự danh giá của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tiêu chí và cuộc sống của thí sinh dưới mái nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Trước hết, về tiêu chí, Hoa hậu Việt Nam có những yêu cầu mang tính định lượng, nhưng bên cạnh đó cũng có yếu tố định tính. Điều quan trọng là đến với cuộc thi, thí sinh gặt hái được gì, trải qua quãng thời gian đáng quý ra sao.

Với kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí Trưởng Ban thí sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà thường nói vui mình là "mama tổng quản". Cách gọi đó cũng cho thấy ở Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh được cùng nhau trải qua quãng thời gian thân thiết như một gia đình.

Ở Hoa hậu Việt Nam, thí sinh luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ ban tổ chức. Ảnh: Trọng Tài, Dương Triều.

Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi đào tạo kỹ năng trình diễn, thuyết trình. Cuộc thi có ban thí sinh đồng hành, cùng chia sẻ, cùng trưởng thành với thí sinh. Ban tổ chức không chỉ dạy bảo, mà còn học được nhiều điều từ thí sinh và ngược lại. Ban tổ chức cũng biến những điều tưởng như lý thuyết thành bài học thực tế để thí sinh trải nghiệm.

"Nhờ hành trình thực tế, thí sinh thấu hiểu bản thân, dám sống vì mình, biết cống hiến cho cộng đồng. Hoa hậu Việt Nam là hành trình cùng thực hiện những điều tốt đẹp. Đó mới là đích mà cuộc thi hướng tới", nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Mỗi cuộc thi được xây dựng dựa trên những tiêu chí khác nhau, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tôn trọng tiêu chí của các đấu trường sắc đẹp khác. Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn kiên định với tiêu chí là giữ được vẻ đẹp nguyên bản.

Theo Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, giá trị mà cuộc thi muốn lan tỏa là tự tin về những gì mình có, tự hào về hình hài cha mẹ ban tặng.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không chỉ đi thi hoa hậu, bất kỳ bạn trẻ nào cũng có quyền tự hào về vẻ đẹp của chính mình. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của các bạn, chúng tôi chỉ hy vọng lan tỏa giá trị của vẻ đẹp tự nhiên. Nó không chỉ là bẩm sinh, mà còn được bồi đắp bởi thời gian, trí tuệ, tri thức và tình yêu thương", bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Thí sinh chỉ cần trải nghiệm và tỏa sáng, 'mọi việc đã có ban tổ chức lo'

Ở cuộc thi có bề dày lịch sử hàng chục năm, thí sinh nhận được nhiều trải nghiệm thú vị ngoài việc tham gia các vòng thi. Hàng chục cô gái cùng nhau đi đến mọi miền Tổ quốc, học hỏi thêm nhiều điều và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Thí sinh cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều người từng trải, có kinh nghiệm và lan tỏa giá trị tích cực. Thông qua những lần gặp gỡ đó, thí sinh học hỏi thêm được nhiều và tỏa sáng tùy theo năng lực của từng người.

Đại diện ban tổ chức kêu gọi các nữ sinh mạnh dạn đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Bên cạnh đó, các cô gái có cơ hội cọ xát, tiếp xúc với thực tế cuộc sống và chứng kiến những mảnh đời khác nhau. Nhờ đó, họ có được định hướng lựa chọn tương lai. Ban tổ chức cam kết thí sinh không mất bất kỳ chi phí nào khi tham gia cuộc thi. Họ chỉ cần chăm chỉ luyện tập, trải nghiệm và tỏa sáng. "Mọi việc đã có ban tổ chức lo", nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định.

Khép lại bài phát biểu ở ngày hội tuyển sinh, đại diện ban tổ chức kêu gọi các nữ sinh mạnh dạn đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026, sẵn sàng cho những trải nghiệm quý giá trong hành trình trưởng thành.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng không thể thay thế. Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

