Nữ sinh mạnh dạn ghi danh Hoa hậu Việt Nam và bước khỏi vùng an toàn

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Đại học Phenikaa là điểm dừng chân quan trọng của hành trình tuyển sinh bởi đây là môi trường giáo dục hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi đang theo học.

Đại học Phenikaa có nhiều gương mặt sáng giá

Chiều 21/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa - môi trường giáo dục hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo và đang ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn đề cao trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Cuộc thi đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt trẻ tiêu biểu, giàu trách nhiệm với cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng tới thế hệ thanh niên cả nước.

Sau thành công của mùa giải 2024 với sự đăng quang của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục hành trình tìm kiếm những cô gái Việt Nam hội tụ vẻ đẹp về nhan sắc, tri thức, văn hóa và tinh thần cống hiến.

"Chúng tôi lựa chọn Đại học Phenikaa là điểm dừng chân quan trọng của hành trình tuyển sinh bởi đây là môi trường giáo dục hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nhà trường hiện có quy mô đào tạo lớn với hàng chục nghìn sinh viên, nhiều ngành học đa lĩnh vực cùng môi trường học tập tiên tiến, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt hơn, đây cũng là ngôi trường mà Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi đang theo học - minh chứng cho hình ảnh sinh viên Phenikaa năng động, trí tuệ và giàu khát vọng vươn lên", nhà báo Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh sẽ là dịp để các bạn hiểu hơn về cuộc thi. Ảnh: Trọng Tài.

Đại diện ban tổ chức bày tỏ tin tưởng ngày hội tuyển sinh tại Đại học Phenikaa có rất nhiều gương mặt sáng giá - những nữ sinh không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin, giàu tri thức, có ước mơ và khát vọng khẳng định bản thân.

Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh là dịp để các bạn hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn đăng ký và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng.

Vẻ đẹp thế hệ trẻ thời đại mới không chỉ đo bằng ngoại hình

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - đặc biệt ấn tượng với thông điệp của Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền hương sắc. Đây không chỉ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp của tri thức, của khát vọng cống hiến, của tinh thần sáng tạo và hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

"Là đại học đổi mới sáng tạo, Đại học Phenikaa luôn quan niệm rằng giáo dục hiện đại không chỉ đào tạo người học giỏi chuyên môn, mà còn hướng tới phát triển con người toàn diện - có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm xã hội, năng lực hội nhập quốc tế và bản lĩnh để tỏa sáng theo cách riêng của mình", PGS.TS Nguyễn Phú Khánh bày tỏ.

Đại học Phenikaa tin rằng vẻ đẹp của thế hệ trẻ trong thời đại mới không chỉ được đo bằng ngoại hình, mà còn được thể hiện qua tư duy độc lập, tinh thần nhân văn, khả năng truyền cảm hứng và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Chính vì vậy, sự đồng hành giữa Đại học Phenikaa và Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là hoạt động tuyển sinh cho một cuộc thi, mà còn là cơ hội để sinh viên được giao lưu, trải nghiệm, thể hiện bản thân và lan tỏa hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, trí tuệ, tự tin trong thời kỳ mới.

"Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình hôm nay, nhiều gương mặt sinh viên ưu tú của Đại học Phenikaa sẽ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Dù các bạn có trở thành hoa hậu hay không, thì hành trình dám thử thách bản thân, dám tỏa sáng và dám theo đuổi những giá trị tích cực cũng đã là một thành công rất đáng trân trọng", lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh.

﻿﻿ ﻿ Không khí ngày hội tuyển sinh tại Đại học Phenikaa.

Đại học Phenikaa cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được phát triển toàn diện, được tiếp cận với những sân chơi lớn, môi trường trải nghiệm thực tiễn và các cơ hội phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

