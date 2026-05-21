Phần thi khó nhất Hoa hậu Việt Nam

TPO - Theo Á hậu Châu Anh và Vân Nhi, phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín với ban giám khảo là hai phần thi khó nhất tại Hoa hậu Việt Nam. Tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đại học Phenikaa chiều 21/5, hai người đẹp đã chia sẻ bí quyết để vượt qua những phần thi này.

Á hậu Châu Anh: 'Hãy là chính mình khi đối diện giám khảo'

Á hậu Châu Anh tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Nhìn lại hành trình đương nhiệm gần một năm qua, Á hậu Châu Anh nhận thấy mình đã trưởng thành rất nhiều so với những ngày đầu bước chân vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Châu Anh cho biết cô là cô gái bước ra từ môi trường quân đội, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đi catwalk hay trình diễn thời trang. "Do đó, khi nhận được đề nghị tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi hơi đắn đo, vì đó là môi trường hoàn toàn mới với mình. Tôi chỉ được tiếp xúc với catwalk, trình diễn thông qua các lớp học tại cuộc thi", cô chia sẻ.

Á hậu Châu Anh thấy may mắn khi đạt được danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Danh hiệu giúp cô ý thức được trọng trách, trách nhiệm với xã hội, cũng như mong muốn cống hiến nhiều hơn với mọi người.

Chia sẻ tại buổi giao lưu về điều khó khăn nhất mà mình gặp phải ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh cho rằng hai phần thi khó nhất với cô là nhân trắc học và phỏng vấn kín với ban giám khảo.

"Phần thi nhân trắc học có những tiêu chí khắt khe, còn khi phỏng vấn với ban giám khảo, thí sinh phải thể hiện tư duy, năng khiếu, hiểu biết xã hội", cô nói.

Châu Anh cho rằng cả hai phần thi đều khó nhưng là cơ hội tuyệt vời để thí sinh thể hiện kỹ năng, sự tự tin, nỗ lực và tiềm năng để chạm đến vương miện. Châu Anh nhắn nhủ khi thi nhân trắc học, thí sinh cần chuẩn bị kỹ, hiểu tiêu chí của cuộc thi.

Theo cô, số đo cơ thể không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai mà phải trải qua quá trình luyện tập. Còn ở phần phỏng vấn kín, bí quyết là thí sinh hãy là chính bản thân mình, tỏa sáng với giá trị của bản thân.

Á hậu Vân Nhi: 'Từng sợ cầm mic, sợ đám đông'

Á hậu Vân Nhi tự hào về Đại học Phenikaa, nơi cô đang theo học. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Trở lại Đại học Phenikaa với cương vị Á hậu Việt Nam, Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào khi được gặp lại các thầy cô, bạn bè nơi mình đang theo học và chia sẻ về hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Giống như Châu Anh, Á hậu Vân nhi cũng cho biết phần thi nhân trắc và phỏng vấn kín khiến cô thấy khó khăn. "Nhưng điều khó khăn nhất là vượt qua chính mình. Tôi từng là người sợ cầm mic, sợ đứng trước đám đông trả lời câu hỏi nhưng Hoa hậu Việt Nam là môi trường tuyệt vời để học hỏi. Tôi học từ thí sinh, từ ban tổ chức, từ ban giám khảo, khán giả", Vân Nhi cho biết.

Vân Nhi cho biết bí quyết để cô tự tin hơn đó là dám làm, dám vượt qua tâm lý sợ mình chưa đủ giỏi. "Hãy tự nắm bắt lấy cơ hội và tự nhủ rằng làm nhiều sẽ quen", cô nói.

Vân Nhi kêu gọi các nữ sinh vượt qua mặc cảm, tự ti về bản thân để dũng cảm đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam bởi biết đâu đây sẽ là cơ hội giúp họ trưởng thành và thay đổi cuộc đời mãi mãi.

"Nhìn lại phiên bản chính mình của một năm trước, tôi thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng mình đã đi xa được đến vậy. Tôi cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm nắm lấy cơ hội. Danh hiệu á hậu đã giúp tôi trưởng thành, có thêm nhiều cơ hội mới trong cuộc sống", Vân Nhi chia sẻ.