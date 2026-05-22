Toàn cảnh buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chiều 21/5, Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chân tại Đại học Phenikaa (Hà Nội). Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên tham gia với những màn giao lưu sôi nổi, truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tự tin khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và nhan sắc bản nguyên.

Không khí bùng nổ tại Đại học Phenikaa

Ngay từ đầu giờ chiều, bầu không khí tại hội trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Là điểm dừng chân trong hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp thế hệ mới, ngày hội không chỉ thu hút đông đảo sinh viên Phenikaa mà còn chào đón rất nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài nền nã, mang nét đẹp trong trẻo, thanh lịch. Ngay trước khi chương trình chính thức bắt đầu, các bạn sinh viên đã có cơ hội giao lưu trực tiếp cùng khách mời và ban tổ chức.

Sự kiện mở màn với hai tiết mục khơi dậy niềm tự hào quê hương đất nước quen thuộc Xinh tươi Việt Nam và Một vòng Việt Nam do ca sĩ Vũ Quang Thiện thể hiện. Nam ca sĩ cũng gửi gắm lời nhắn nhủ chân thành đến các nữ sinh Phenikaa, mong các bạn luôn nỗ lực lan tỏa vẻ đẹp và những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 bước sang mùa thứ 20, sau gần 40 năm hình thành. Với chủ đề Miền hương sắc, BTC đặt mục tiêu tìm kiếm những gương mặt không chỉ đẹp về hình thể mà còn tỏa sáng bằng trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Bên cạnh hoạt động tuyển sinh, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - chia sẻ rằng sự đồng hành giữa nhà trường và cuộc thi là cơ hội để sinh viên giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tự tin trong thời kỳ mới.

Bí quyết từ dàn á hậu

Một trong những phần được mong đợi nhất tại ngày hội chính là sự xuất hiện của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Hai người đẹp đồng hành cùng chương trình, thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc rạng ngời và sự gần gũi.

Đối với Á hậu Vân Nhi, buổi tuyển sinh này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cô được "trở về nhà" - nơi cô đang theo học và là nữ sinh đầu tiên của Đại học Phenikaa đạt danh hiệu Á hậu Việt Nam. Vân Nhi xúc động chia sẻ rằng cô rất tự hào về môi trường năng động, sáng tạo của trường và mong muốn sẽ tìm thấy người kế nhiệm xứng đáng tại chính mùa thi năm 2026.

Ngay sau phần giao lưu, hội trường được khuấy động tối đa với thử thách catwalk trực tiếp trên nền nhạc trình diễn áo dài và bikini. Dưới sự hướng dẫn và cổ vũ nhiệt tình của hai á hậu, các nữ sinh Phenikaa đã có màn so tài catwalk đầy tự tin.

Nhiều bạn còn bỡ ngỡ, nhưng sự dũng cảm bước lên sân khấu đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Kết thúc thử thách, hai bạn sinh viên Phương Quyên và Ngọc Bích đã xuất sắc nhận được những phần quà khích lệ từ ban tổ chức.

Tiếp nối không khí sôi động, mini game ghép logo Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa hai đội Châu Anh và Vân Nhi đã mang lại những phút giây sôi nổi, gắn kết tinh thần đồng đội cho các bạn khán giả.

Không chỉ khuấy động sân khấu, hai Á hậu còn dành nhiều thời gian để giải đáp những băn khoăn của sinh viên về hành trình chinh phục vương miện. Khi nhận được câu hỏi về những khó khăn trong quá trình thi Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Châu Anh thẳng thắn chia sẻ:

"Hai phần thi khó nhất với Châu Anh là nhân trắc học và phỏng vấn kín. Nhân trắc học có tiêu chí khắt khe đòi hỏi quá trình luyện tập lâu dài, còn phỏng vấn kín yêu cầu thí sinh thể hiện tư duy và hiểu biết xã hội. Bí quyết duy nhất ở vòng phỏng vấn là hãy là chính bản thân mình và tỏa sáng với giá trị cốt lõi của bạn”.

Trong khi đó, Á hậu Vân Nhi lại nhấn mạnh vào rào cản tâm lý: "Điều khó khăn nhất chính là vượt qua chính mình. Từ một cô gái sợ cầm mic, sợ đứng trước đám đông, Vân Nhi đã học hỏi được rất nhiều từ ban tổ chức, ban giám khảo và các thí sinh khác. Giờ đây, tôi tự tin hơn nhờ bí quyết dám làm, nắm bắt cơ hội và tự nhủ làm nhiều sẽ quen. Tôi từng không nghĩ mình có thể đi catwalk trên đôi giày cao tới 20 cm trước hàng nghìn người, nhưng trường Phenikaa và Hoa hậu Việt Nam đã giúp tôi tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Những cam kết của ban tổ chức

Đại diện cho BTC cuộc thi, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - đã có những chia sẻ chi tiết về định hướng và tiêu chí của mùa giải mới.

Trả lời câu hỏi của bạn Ngọc Ánh (sinh viên trường Y Dược, Đại học Phenikaa) về góc nhìn của cuộc thi đối với phẫu thuật thẩm mỹ, nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định Hoa hậu Việt Nam luôn tôn trọng tiêu chí của các sân chơi khác, tuy nhiên cuộc thi năm nay vẫn kiên định với tiêu chí giữ gìn "vẻ đẹp nguyên bản".

"Bất kỳ bạn trẻ nào cũng có quyền tự hào về vẻ đẹp của chính mình, tự hào về hình hài cha mẹ ban tặng. Chúng tôi hy vọng lan tỏa giá trị của vẻ đẹp tự nhiên, một vẻ đẹp không chỉ bẩm sinh mà còn được bồi đắp theo thời gian bởi trí tuệ, tri thức và lòng nhân ái”, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ.

Phó Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng lý giải, Đại học Phenikaa được lựa chọn là điểm dừng chân quan trọng bởi đây là môi trường giáo dục hiện đại, đổi mới, có nền tảng vững vàng và sở hữu thế hệ nữ sinh vô cùng năng động, trí tuệ.

Sự thành công của Á hậu Vân Nhi chính là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đào tạo và khát vọng vươn lên của sinh viên ngôi trường này. BTC mong muốn thông qua những ngày hội tuyển sinh trực tiếp như thế này, các bạn trẻ sẽ hiểu đúng về cuộc thi, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và trưởng thành.

Để cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho các thí sinh, đại diện BTC đưa ra lời cam kết: Thí sinh không phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ban tổ chức cùng ban thí sinh sẽ luôn đồng hành, biến những bài học lý thuyết thành trải nghiệm thực tế để hỗ trợ các cô gái.

Thí sinh sẽ được đi qua mọi miền Tổ quốc, cọ xát với thực tế cuộc sống, từ đó thấu hiểu bản thân và định hướng được tương lai. Mục tiêu cao nhất mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới không chỉ là tìm ra người chiến thắng, mà là hành trình cùng nhau lan tỏa và thực hiện những điều tốt đẹp cho cộng đồng.