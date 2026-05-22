Á hậu Vân Nhi kêu gọi nữ sinh hãy mạnh dạn ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Á hậu Vân Nhi rạng rỡ trong ngày trở về Đại học Phenikaa để tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều nữ sinh Đại học Phenikaa đăng ký tham dự cuộc thi năm nay.
Chiều 21/5, Á hậu Vân Nhi được hàng trăm sinh viên chào đón trên thảm đỏ ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa, Hà Nội. Người đẹp diện bộ váy màu trắng thanh lịch, khoe vai trần. Vân Nhi chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được gặp lại các thầy cô, bạn bè nơi mình đang theo học và chia sẻ về hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2024.
Hòa chung không khí của ngày hội tuyển sinh, Vân Nhi chia sẻ cảm xúc bồi hồi khi cách đây hơn một năm, cô quyết định đặt bút đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024 sau khi đọc được thông báo tuyển sinh của cuộc thi trên Facebook. Từ cô gái rụt rè, ngại đám đông, giờ đây người đẹp đã làm quen với ống kính máy ảnh và thảm đỏ.
Vân Nhi cho biết hành trình gần một năm đương nhiệm giúp cô trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh khi xuất hiện trước đám đông và tự tin giao tiếp, trả lời phỏng vấn.
Vân Nhi hạnh phúc khi trở về vòng tay của bạn bè, thầy cô Đại học Phenikaa.
Thành tích của Vân Nhi đã truyền cảm hứng cho nhiều nữ sinh Đại học Phenikaa quyết định vượt qua rào cản bản thân để mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Vân Nhi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm sinh viên có mặt ở hội trường Đại học Phenikaa.
Trong buổi tuyển sinh, Vân Nhi đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tới các bạn nữ sinh đang có mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất quốc gia.
Vân Nhi cho biết phần thi nhân trắc và phỏng vấn kín tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khiến cô thấy khó khăn nhất. "Nhưng điều khó khăn nhất là vượt qua chính mình. Tôi từng là người sợ cầm mic, sợ đứng trước đám đông trả lời câu hỏi nhưng Hoa hậu Việt Nam là môi trường tuyệt vời để học hỏi. Tôi học từ thí sinh, từ ban tổ chức, từ ban giám khảo, khán giả", Vân Nhi cho biết.
Vân Nhi cho biết bí quyết để cô tự tin hơn đó là dám làm, dám vượt qua tâm lý sợ mình chưa đủ giỏi. "Hãy tự nắm bắt lấy cơ hội và tự nhủ rằng làm nhiều sẽ quen", cô nói.