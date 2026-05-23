Hoa hậu

14 sinh viên một trường đại học cùng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Đại diện ban giám hiệu nhà trường vui mừng khi có 14 sinh viên của Trường Đại học Cửu Long đăng ký tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Đi tìm ứng viên triển vọng cho Hoa hậu Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối hành trình của một cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời và uy tín bậc nhất Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam được khởi xướng và tổ chức lần đầu vào năm 1988 bởi báo Tiền Phong, là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất.

Suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Ở sự kiện tuyển sinh tại Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) chiều 23/5, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhắc lại bề dày lịch sử và uy tín của đấu trường nhan sắc danh giá.

tp-1-1678.jpg
nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc ngày hội tuyển sinh ở Vĩnh Long. Ảnh: Dương Triều.

Từ mái nhà Hoa hậu Việt Nam, nhiều gương mặt xuất sắc đã trưởng thành, trở thành những người đẹp truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều làm nên giá trị bền vững của cuộc thi chính là việc luôn giữ gìn chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Với chủ đề Miền hương sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mong muốn tìm kiếm những cô gái Việt Nam hội tụ vẻ đẹp của nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và khát vọng cống hiến, đồng thời tạo nên môi trường để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định việc ngày hội tuyển sinh chọn Trường Đại học Cửu Long làm điểm dừng đầu tiên trong chuỗi sự kiện tại khu vực phía Nam có ý nghĩa đặc biệt.

Trường được thành lập năm 2000, là đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước, với môi trường học tập hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực và giàu tinh thần đổi mới sáng tạo.

z7856858295906-2723ff0d643e41bdbb80375e16a228f5.jpg
﻿z7856858313993-9fabc2876cfd3e36eec623619811e763.jpg﻿
﻿z7856858310070-69f8eced1f9f2efbe240a9f9f93475db.jpg
z7856858287717-63dfab06d24052fb28ac52827f101d26.jpg
Ngày hội tuyển sinh chào đón nhiều người đẹp, nghệ sĩ, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự. Ảnh: Dương Triều.

"Nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo tri thức mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ - những giá trị rất gần gũi với tiêu chí mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn hướng tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, sinh viên Trường Đại học Cửu Long với sự năng động, bản lĩnh và giàu nhiệt huyết sẽ là những ứng viên đầy triển vọng cho hành trình Hoa hậu Việt Nam năm nay. Ban tổ chức rất mong thông qua chương trình giao lưu hôm nay, các bạn sẽ hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn theo đuổi ước mơ và tự tin khẳng định giá trị của bản thân", nhà báo Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Niềm tự hào của nhà trường khi có nữ sinh thi hoa hậu

Thấu hiểu những giá trị của cuộc thi, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - bày tỏ sự trân trọng khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Cửu Long là địa điểm tổ chức chương trình tuyển sinh ý nghĩa.

Bà Đặng Thị Ngọc Lan khẳng định Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về trách nhiệm xã hội, về tri thức, nhân sinh quan, pháp luật và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

z7856966685649-86f738a507edb7ada2d4aeb77746c59b.jpg
Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - tin tưởng các sinh viên thể hiện tốt hình ảnh thanh lịch, tri thức, nhân ái ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đại diện ban giám hiệu nhà trường vui mừng khi có 14 sinh viên của Trường Đại học Cửu Long đăng ký tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. "Đây không chỉ là niềm tự hào của các em mà còn là minh chứng cho sự năng động, tự tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của sinh viên nhà trường", bà Lan khẳng định.

Trường Đại học Cửu Long luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng, tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội nhằm rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.

img-4018.jpg
﻿img-4074.jpg﻿
﻿img-4017-1173.jpg
img-4016.jpg
Trường Đại học Cửu Long luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng, tri thức và trách nhiệm cộng đồng. Ảnh: Dương Triều.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các sinh viên sẽ thể hiện tốt hình ảnh nữ sinh Trường Đại học Cửu Long - thanh lịch, tri thức, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến.

