Những nữ sinh miền Tây muốn ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Dàn nữ sinh Đại học Cửu Long cùng mặc áo dài tới tham dự buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vào chiều 23/5. Các cô gái đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng đặc trưng của người con gái miền Tây.
Chiều 23/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long tổ chức ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nữ sinh viên, các bạn trẻ tự tin thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hiện đại.
Nhiều nữ sinh chọn trang phục áo dài thanh lịch, nền nã để tới tham dự buổi tuyển sinh. Trang phục tôn lên nét đẹp đặc trưng của người con gái miền Tây.
Có mặt tại buổi tuyển sinh, dàn nữ sinh chia sẻ cảm xúc hồi hộp, mong chờ trước sự kiện nhan sắc quy mô cấp quốc gia sắp diễn ra. Lần đầu đến với sân chơi Hoa hậu Việt Nam, nhiều cô gái thể hiện sự tự tin và mong chờ được gặp gỡ dàn thí sinh đến từ khắp nơi trên đất nước.
Đại diện nhà trường tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cô gái sẽ thể hiện tốt hình ảnh nữ sinh Đại học Cửu Long thanh lịch, tri thức, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức từ năm 1988 dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đến nay đã trở thành một trong những sân chơi văn hóa - xã hội uy tín, giàu giá trị nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại mà còn góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về trách nhiệm xã hội, về tri thức, nhân sinh quan, pháp luật và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Đặc biệt, cuộc thi luôn đề cao lòng nhân ái, vẻ đẹp hướng thiện, khuyến khích các bạn trẻ sống trách nhiệm, sống đẹp và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Có thể khẳng định rằng hành trình của Hoa hậu Việt Nam trong suốt nhiều năm qua chính là hành trình của tuổi trẻ Việt Nam đầy khát vọng, trí tuệ và bản lĩnh, trong đó sinh viên các đại học trên cả nước đã và đang là lực lượng tham gia đông đảo, đầy tự tin và năng động.
Trường Đại học Cửu Long được thành lập năm 2000, là đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước, với môi trường học tập hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực và giàu tinh thần đổi mới sáng tạo.