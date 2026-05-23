Hoa hậu

Hàng trăm nữ sinh ở Vĩnh Long tới buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước. Chiều 23/5, ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long).

report Hai ca sĩ Thủy Tiên - Trần Oanh khuấy động hội trường

Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026 cùng Trần Oanh - Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 đã mang đến màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Đường cong, khiến cả hội trường như bùng cháy trong không khí sôi động.

Hai nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút cùng nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết.

Hàng trăm sinh viên hào hứng vỗ tay, hòa nhịp theo từng giai điệu, tạo nên khoảnh khắc sôi động và giàu cảm xúc.

report Hai người đẹp khoe sắc cùng dàn khách mời, nữ sinh
Thùy Nhiên và Huyền Cơ đã có mặt trong hội trường cùng hai ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh, chuẩn bị cho những chia sẻ và màn trình diễn trong buổi giao lưu, tuyển sinh.
Ngày hội tuyển sinh là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước.
Người đẹp Huyền Cơ.
Các nữ sinh tề tựu trong tại hội trường.
Các sinh viên sẽ được giải đáp tận tình, cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.
report Sinh viên Đại học Cửu Long khuấy động mở màn ngày hội tuyển sinh

Mở đầu chương trình Ngày hội tuyển sinh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Cửu Long, đông đảo đại biểu, giảng viên và sinh viên đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chương trình mở màn với điệu múa Lào “Lam tang wai” do các du học sinh Lào biểu diễn, mang đến không khí mềm mại, duyên dáng và đậm màu sắc truyền thống.

Tiếp đó là tiết mục hát múa Campuchia Kromum chhhớt sương mphey poun khet do sinh viên Đại học Sư phạm Campuchia phối hợp cùng đội văn nghệ Đại học Cửu Long trình diễn, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, giàu bản sắc khu vực Đông Nam Á.

Khép lại phần văn nghệ chào mừng là tiết mục nhảy hiện đại “Choom” do đội văn nghệ Đại học Cửu Long biểu diễn, với những giai điệu trẻ trung, sôi động, góp phần khuấy động không khí ngày hội.

Điệu múa truyền thống mở màn chương trình.
Múa Lào Lam tang wai do các du học sinh Lào biểu diễn.
Hát múa Kromum chhhớt sương mphey poun khet do Đại học Sư phạm Campuchia và đội văn nghệ Trường Đại học Cửu Long biểu diễn, cùng tiết mục nhảy hiện đại Choom tiếp nối chương trình.
Vũ đạo sôi động thu hút hàng trăm sinh viên ở hội trường.
Dưới sự dẫn dắt của MC, Á vương Minh Toại, ban tổ chức cùng lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của sinh viên về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp Huyền Cơ, Thùy Nhiên sẽ có những chia sẻ thú vị về hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.
report Ca sĩ Trân Oanh, Thủy Tiên, Á vương Minh Toại đổ bộ thảm đỏ
Ca sĩ Trân Oanh, Thủy Tiên khoe nhan sắc cùng hai người đẹp Thùy Nhiên và Huyền Cơ.

Ca sĩ Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019 và ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 sẽ đem đến những tiết mục trình diễn sôi động, tạo dấu ấn trong ngày hội tuyển sinh.
Sự xuất hiện của dàn khách mời là ca sĩ, người đẹp khiến không khí buổi tuyển sinh thêm rộn ràng.
Ca sĩ Thủy Tiên chờ đón hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc.
Ca sĩ Trân Oanh hào hứng trước khi lên sân khấu giao lưu.
MC, Á vương Minh Toại cùng người đẹp Huyền Cơ, Thùy Nhiên trên thảm đỏ.
MC, Á vương Minh Toại nhiều lần đồng hành với sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức.
Nam MC xuất hiện với phong thái bảnh bao, lịch lãm.
report Người đẹp Bùi Thùy Nhiên và Huyền Cơ nổi bật trên thảm đỏ
Hai người đẹp từng ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2024 là Bùi Thùy Nhiên (trái) và Trần Thị Huyền Cơ đồng hành cùng tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam.
Người đẹp Bùi Thùy Nhiên trên thảm đỏ buổi tuyển sinh tại quê nhà Vĩnh Long. Cô từng Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 và vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024.
Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Thị Huyền Cơ cũng đồng hành trong buổi tuyển sinh chiều 23/5.
Hai người đẹp cùng các khách mời thu hút sự chú ý ở buổi tuyển sinh.
report Nữ sinh Đại học Cửu Long hào hứng dự ngày hội tuyển sinh hoa hậu
Dàn nữ sinh trong trang phục áo dài truyền thống có mặt ở buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Cửu Long.
Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước. Quan trọng hơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đến gần hơn với sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức và lòng nhân ái.
report Cận nhan sắc dàn nữ sinh trong trang phục truyền thống
Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra trong không khí trẻ trung, sôi nổi và đầy cảm hứng của tuổi trẻ tại Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long).
Trước giờ diễn ra sự kiện, dàn nữ sinh của trường khoe vẻ đẹp tinh khôi với áo dài truyền thống.
Hai gam màu đỏ và vàng tôn lên nét thanh lịch, duyên dáng.
Cận nhan sắc nữ sinh Trường Đại học Cửu Long.
Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh là dịp để các thí sinh hiểu hơn về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, mạnh dạn đăng ký và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm, trưởng thành.
report Dàn người đẹp đổ bộ thảm đỏ Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Vĩnh Long

Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc đang chính thức được khởi động trên khắp mọi miền đất nước.

Chiều 23/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long tổ chức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nữ sinh viên, các bạn trẻ tự tin thể hiện vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khát vọng cống hiến, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là dịp để cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đến gần hơn với sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp, tri thức và lòng nhân ái.

Sự kiện chiều 22/5 quy tụ dàn khách mời gồm người đẹp Bùi Thùy Nhiên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Trần Thị Huyền Cơ - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, ca sĩ Thủy Tiên - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Á quân Sao tìm sao 2019 và ca sĩ Trân Oanh - Quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2025.

Ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh đem đến những tiết mục trình diễn sôi động, tạo dấu ấn trong ngày hội tuyển sinh.

