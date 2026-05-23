Hình ảnh mới nhất của hoa hậu bị hành hung ở Cannes

TPO - Người đẹp Andrea del Val được chăm sóc y tế và đã qua cơn nguy hiểm sau khi bị stylist Giovanni Laguna hành hung tại một khách sạn ở Cannes. Sau vụ việc, cô liên tục cập nhật tình hình trên trang cá nhân.

Sự việc Miss Global Venezuela 2025 - Andrea del Val bị stylist Giovanni Laguna hành hung tại một khách sạn cao cấp nơi đang diễn ra Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục gây rúng động các diễn đàn sắc đẹp.

Tờ New York Post cho biết nhiều vị khách đã gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng la hét, va đập và hỗn loạn phát ra từ nơi ở của Andrea del Val và Giovanni Laguna. Sau đó, cảnh sát Pháp đã tới hiện trường và đưa Giovanni Laguna về đồn để phục vụ điều tra.

Andrea del Val trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026.

Hiện quan chức Pháp chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ cãi vã, đồng thời cũng chưa xác nhận Giovanni Laguna có phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào hay không.

Trước đó, trên trang cá nhân, Andrea del Val đăng tải đoạn video với gương mặt be bét máu cùng nhiều vết thương trên mặt. Trong video, Giovanni ngồi bên trong một căn phòng khách sạn bừa bộn, đồ đạc bị xáo trộn sau cuộc ẩu đả.

Andrea nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Nhìn đi, đây là những gì Giovanni Laguna đã làm. Chúc mừng Giovanni, đây chính là điều tôi muốn, để mọi người thấy con người thật của anh".

Sau sự việc, Andrea del Val liên tục chia sẻ tình hình vụ việc trên trang cá nhân. Trong một bài viết, cô ẩn ý: "Phụ nữ, hãy cực kỳ chọn lọc trong việc chia sẻ năng lượng của mình với người khác. Chúng ta không còn hứng thú với những mối quan hệ nửa vời hay những thị phi gây hao tổn năng lượng nữa".

Trong bài viết khác, Andrea del Val cho biết: "Việc họ được thả sau 24 giờ không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra hoặc vụ án đã khép lại. Nhiều khi điều đó có nghĩa là cảnh sát đã lấy lời khai, xác minh bằng chứng hoặc công tố viên quyết định tiếp tục quá trình mà không giam giữ anh ta".

Sau khi Andrea đăng video tố cáo, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành đề tài gây bàn tán trên truyền thông giải trí Mỹ Latin, nhất là khi Liên hoan phim Cannes đang diễn ra và thu hút sự chú ý của khán giả toàn thế giới.

Andrea del Val sinh ra tại thành phố Barquisimeto, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ năm 2007, từng sống và làm việc tại Panama rồi Tây Ban Nha trước khi bước vào các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp 28 tuổi từng giành ngôi á hậu 1 tại cuộc thi Miss Grand Venezuela 2024 và sau đó đại diện Venezuela tại Miss Global 2025, lọt vào top 12 chung cuộc.

Giovanni Laguna là stylist và cố vấn hình ảnh có tiếng trong giới sắc đẹp Mỹ Latin. Ông từng làm việc với nhiều hoa hậu và người nổi tiếng, đồng thời giữ vai trò giám đốc sáng tạo của Miss Universe Colombia từ năm 2023.

Tên tuổi Giovanni Laguna càng được chú ý vì mối quan hệ thân thiết với Fatima Bosch - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. Fatima Bosch hiện cũng có mặt ở Liên hoan phim Cannes nhưng được cho là không liên quan tới vụ việc.

