Dàn hoa hậu, ca sĩ đổ bộ tour tuyển sinh phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tour tuyển sinh phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đi qua ba trường đại học tại TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long. Dàn hoa hậu, nghệ sĩ đình đám sẽ đổ bộ sự kiện, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khó quên cho hàng trăm sinh viên.

Hành trình truyền cảm hứng

Không khí sôi động tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc. Ảnh: Dương Triều - Trọng Tài.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đang thực hiện thành công tour tuyển sinh khu vực phía Bắc tại Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa. Sự kiện tuyển sinh với chủ đề Miền hương sắc đã để lại ấn tượng khó quên với hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Mở màn chuỗi tuyển sinh là sự kiện tại Học viện Tài chính với sự góp mặt của Á hậu Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch và Môi trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương. Sự góp mặt của MC Ngô Công Lưu và ca sĩ Hồ Văn Kãnh cũng mang lại không khí sôi động cho chương trình.

Điểm đến thứ hai của chuỗi tuyển sinh là Đại học Phenikaa với không khí bùng nổ của hơn 700 sinh viên mang lại. Góp mặt trong chương trình là Á hậu Châu Anh, Vân Nhi. Chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của MC Ngô Công Lưu và ca sĩ Võ Quang Thiện.

Tại các buổi tuyển sinh, hàng trăm sinh viên đã được truyền động lực, cảm hứng bởi những chia sẻ của dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp từng tham gia Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, những giải đáp tận tình, cam kết thẳng thắn từ ban tổ chức cũng giúp các nữ sinh cởi bỏ tâm lý tự ti, e ngại để mạnh dạn đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.

Để chọn ra được những hoa hậu, á hậu tỏa sáng trên sân khấu, ngoài việc thí sinh tìm đến Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi cũng phải tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Những ngôi trường đại học uy tín là lựa chọn hàng đầu cho công cuộc tìm kiếm đó.

Ngày hội tuyển sinh không phải để quảng bá, mà để trao đổi, chia sẻ và trao cơ hội cho các bạn trẻ. Đó là cơ hội để các bạn trưởng thành và tỏa sáng hơn. Ban tổ chức mong muốn ngày hội tuyển sinh là dịp để các thí sinh hiểu hơn về cuộc thi, mạnh dạn đăng ký và bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng.

Dàn hoa hậu, nghệ sĩ đổ bộ hành trình phía Nam

Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Bùi Thùy Nhiên đồng hành cùng tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam.

Á vương Minh Toại, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đảm nhận vai trò MC.

Ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh khuấy động ngày hội tuyển sinh phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tiếp nối hành trình tại phía Bắc, tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đến với các trường đại học khu vực phía Nam, mở màn tại trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) ngày 23/5, sau đó là Học viện Hàng không Việt Nam (TPHCM) ngày 25/5 và trường Đại học FPT Cần Thơ ngày 26/5.

Tour tuyển sinh phía Nam tiếp tục chào đón sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Những chia sẻ của họ không chỉ truyền cảm hứng mà còn mang lại những bài học thiết thực, kinh nghiệm quý giá cho các cô gái đang ước mơ chinh phục vương miện.

Tại tour tuyển sinh ở khu vực phía Nam, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ có mặt và chia sẻ cùng hàng trăm sinh viên về hành trình đầy cảm hứng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, từ cô sinh viên năm nhất còn nhiều rụt rè, tự ti tại Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đến hình ảnh đương kim hoa hậu truyền cảm hứng cho giới trẻ về tinh thần học hỏi, tích cực cống hiến cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, người đẹp Bùi Thùy Nhiên – top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng chia sẻ về những sự thay đổi, trưởng thành của cô sau khi tham gia cuộc thi.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đảm nhận vai trò dẫn chương trình xuyên suốt tour tuyển sinh khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với nền tảng ấn tượng về học vấn, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân có những bước phát triển về sự nghiệp. Hiện cô là MC song ngữ được nhiều chương trình yêu thích vì khả năng ăn nói thông minh, duyên dáng. Người đẹp cũng đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện thể thao, xã hội với vai trò MC.

Đồng hành cùng Mỹ Vân trong vai trò MC tại tour tuyển sinh khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 là á vương Minh Toại. Anh là một trong những đại sứ của Giải Golf Non sông một giải lần thứ 2 diễn ra ở TPHCM ngày 24/5.

Chuỗi sự kiện tuyển sinh khu vực phía Nam còn có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ triển vọng như Trân Oanh, Thủy Tiên, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị cho hàng trăm sinh viên tham dự chương trình.