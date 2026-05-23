Thảm đỏ ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Người đẹp Bùi Thùy Nhiên, Trần Thị Huyền Cơ, á vương Minh Toại cùng hai ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh đổ bộ thảm đỏ tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại trường Đại học Cửu Long chiều 23/5.
Chiều 23/5, người đẹp Bùi Thùy Nhiên, Trần Thị Huyền Cơ cùng hai ca sĩ Thủy Tiên, Trân Oanh xuất hiện trên thảm đỏ tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Cửu Long. Dàn người đẹp mặc trang phục tông màu nhã nhặn, thanh lịch.
Bùi Thùy Nhiên cuốn hút với vẻ đẹp nền nã đặc trưng của người con gái miền Tây. Cô đang tiếp tục theo đuổi công việc học tập ở hai đại học, đồng thời làm người mẫu.
Huyền Cơ cũng có những bước tiến ấn tượng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Bên cạnh việc học, cô lấn sân người mẫu.
Thùy Nhiên, Huyền Cơ và á vương Minh Toại trên thảm đỏ của sự kiện tuyển sinh.
Á vương Minh Toại đồng hành cùng tour tuyển sinh phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 trong vai trò MC.
Hai nữ ca sĩ trẻ mang tới buổi tuyển sinh những ca khúc sôi động, cổ vũ tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên tham gia sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam.
Tại buổi tuyển sinh, Thùy Nhiên và Huyền Cơ chia sẻ những góc nhìn thực tế, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho các ứng viên tiềm năng trên hành trình chinh phục vương miện danh giá.