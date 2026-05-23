'Hoa hậu Việt Nam khiến tôi biết rung động’

TPO - Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Bùi Thùy Nhiên chia sẻ cô biết yêu thương và trân quý cuộc sống nhiều hơn, trong khi đó Trần Thị Huyền Cơ nói cô có được những mối quan hệ chất lượng với các thí sinh, ban tổ chức.

Bùi Thùy Nhiên: ‘Hoa hậu Việt Nam đã thay đổi thế giới quan của tôi'

Bùi Thùy Nhiên chia sẻ tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở trường Đại học Cửu Long.

Mở đầu buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Cửu Long, người đẹp Bùi Thùy Nhiên cho biết cô vui và xúc động khi được đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam trở về quê hương của mình trong tour tuyển sinh.

“Đây không chỉ là dịp để giao lưu mà còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những băn khoăn của các bạn trẻ đang mong muốn thử sức tại cuộc thi, đồng thời truyền thêm động lực cho những cô gái nuôi dưỡng ước mơ chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Thùy Nhiên cho biết sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, điều cô cảm nhận rõ nhất là sự tự tin của bản thân đã thay đổi rất nhiều. “Từ cô gái ngại giao tiếp, tôi dần tự tin hơn khi thuyết trình trước đám đông, giao tiếp với mọi người và học thêm nhiều kỹ năng mới như catwalk”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Thùy Nhiên trân trọng nhất chính là những hoạt động thiện nguyện suốt hành trình cuộc thi. Những chuyến đi và sự tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn giúp cô biết rung động, biết yêu thương và trân quý cuộc sống nhiều hơn. Theo cô, hành trình này không chỉ giúp thay đổi thế giới quan mà còn khiến cô mong muốn trở thành người con có ích cho gia đình và xã hội.

Thuỳ Nhiên cho biết trước khi bước vào cuộc thi, cô đã chuẩn bị kỹ về thể lực và hình thể để có được trạng thái tốt nhất. Dù lịch trình bận rộn, ban tổ chức vẫn sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho các thí sinh. Vì vậy, khi trở về nhà chung, cô thường ưu tiên đi ngủ sớm thay vì sử dụng điện thoại để cơ thể được hồi phục năng lượng cho ngày hôm sau.

Theo Thùy Nhiên, điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần tích cực để khi giao tiếp hay đứng trên sân khấu đều có thể xuất hiện với tâm thế thoải mái và rạng rỡ nhất.

Trong quá trình dự thi, ban tổ chức luôn tạo điều kiện để thí sinh thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất. Các phần thi được thiết kế phù hợp với những cô gái trẻ, khiến cô không cảm thấy áp lực hay quá sức.

Thùy Nhiên đặc biệt ấn tượng với phần thi mặt mộc và phỏng vấn trực diện cùng ban giám khảo. Đây là thử thách khiến nhiều thí sinh hồi hộp, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện sự chân thành và cá tính riêng.

Trước khi bước vào phòng phỏng vấn, cô luôn tự nhủ rằng mình không bước vào một cuộc thi, mà đang đến gặp gỡ những người có thể lắng nghe, thấu hiểu và cho mình những lời góp ý quý giá.

“Chính suy nghĩ ấy giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng, không còn áp lực phải phân biệt đâu là phần thi khó hay dễ, mà xem mỗi thử thách là cơ hội để thể hiện bản thân và trưởng thành hơn”, cô nói.

Huyền Cơ: ‘Hoa hậu Việt Nam mang đến những mối quan hệ chất lượng’

Huyền Cơ chia sẻ tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đại học Cửu Long.

Chia sẻ tại buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Huyền Cơ cho biết ban đầu cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bằng tâm thế khá thoải mái, xem đây là trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ. Tuy nhiên, khi bước vào ngôi nhà chung và gặp gỡ các thí sinh khác, cô bắt đầu cảm nhận rõ áp lực vì ai cũng xinh đẹp, tài năng và biết cách làm mình nổi bật.

Huyền Cơ thừa nhận bản thân trước đây khá rụt rè, kỹ năng giao tiếp và trả lời truyền thông còn hạn chế. Đặc biệt trong quá trình quay truyền hình thực tế, cô phải liên tục trả lời phỏng vấn, có lúc cô ví von như 180 lần một ngày, khiến bản thân vừa áp lực vừa căng thẳng. Dù vậy, người đẹp không xem đó là trở ngại mà coi là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện mình.

“Nhờ thường xuyên làm việc với báo chí và truyền thông, vốn từ, cách giao tiếp và sự tự tin của tôi dần được cải thiện. Chính những áp lực trong cuộc thi đã giúp tôi vượt lên chính mình và trở thành phiên bản tự tin hơn, có thể thoải mái cầm mic chia sẻ trước đông người”, Huyền Cơ nói.

Huyền Cơ cho biết điều khiến cô tâm đắc nhất sau cuộc thi chính là bài học về ứng xử và cách đối nhân xử thế. Theo cô, đây không chỉ là kỹ năng mà còn là giá trị quan trọng giúp bản thân trưởng thành hơn sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Huyền Cơ cũng chia sẻ cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều mối quan hệ chất lượng với các thí sinh cũng như ban tổ chức. Việc được tham gia ngày hội tuyển sinh là cơ hội đặc biệt mà theo cô, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, cô khó có được.

Ngoài ra, cuộc thi còn mở ra cho cô nhiều cơ hội trong công việc, được tham gia sự kiện và những dự án thiện nguyện ý nghĩa do báo Tiền Phong tổ chức. Từ những trải nghiệm đó, Huyền Cơ bày tỏ sự biết ơn tới ban tổ chức, báo Tiền Phong, khán giả và đặc biệt là chính bản thân mình vì đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi giới hạn an toàn, thử sức ở một môi trường mới để ngày càng hoàn thiện.

Huyền Cơ chia sẻ thực tế lịch trình của cuộc thi khá khắc nghiệt, có những ngày cô phải thức dậy từ 3h sáng để trang điểm, quay hình và đến tận 1-2 giờ sáng mới trở về nhà chung.

Chính vì vậy, chiến thuật của cô là tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể để giữ sức khỏe thể chất và tinh thần. Huyền Cơ cho biết cô luôn xem đây là hành trình mà bản thân đã lựa chọn để sống hết mình chứ không đơn thuần là một cuộc thi.

Bên cạnh đó, sự yêu thương và kỳ vọng từ khán giả cũng là động lực lớn để cô cùng các thí sinh luôn cố gắng xuất hiện thật chỉn chu và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.