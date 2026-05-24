Tái hiện 400 năm giao hòa Việt - Nhật giữa lòng phố cổ Hội An

Tại phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) diễn ra hoạt động Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, kéo dài đến hết ngày 24/5. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm phố cổ để hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm sắc màu giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.
Năm nay, sự kiện mang đến nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trưng bày sách ảnh về lịch sử giao lưu hai nước, cùng các chương trình nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, giao lưu cộng đồng và biểu diễn nghệ thuật đường phố.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, tiếp nối hành trình lịch sử kéo dài hơn bốn thế kỷ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ XVI - XVII, nơi hội tụ những cánh buồm từ khắp nơi trên thế giới. Trong dòng chảy lịch sử ấy, dấu ấn Nhật Bản đã in đậm trên vùng đất này, từ kiến trúc, tín ngưỡng đến đời sống văn hóa.
Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã vượt biển đến Hội An bằng khát vọng giao thương và kết nối; không chỉ để buôn bán mà còn mang theo văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và tinh thần của dân tộc mình.
Giữa lòng phố cổ Hội An, Chùa Cầu vẫn hiện diện như biểu tượng đặc trưng cho dấu ấn Nhật Bản trên vùng đất di sản. Cùng với đó, không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản giữa phố cổ hôm nay tiếp tục trở thành minh chứng sống động cho sự gắn kết, tinh thần trân trọng di sản và tình hữu nghị được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ.
Thành phố Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng, từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy giao thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng.
"Bước sang lần thứ 22, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai", bà Thi nhấn mạnh.
Ông ITO NAOKI - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhấn mạnh mối gắn kết lâu đời giữa hai quốc gia, đặc biệt là lịch sử giao lưu giữa Nhật Bản và Hội An cách đây khoảng 400 năm.
Hội An là vùng đất đặc biệt, có thể xem như điểm khởi nguồn cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Vì vậy, lễ hội giao lưu văn hóa hằng năm không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn lịch sử mà còn góp phần tiếp nối và lan tỏa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước trong đời sống đương đại.
Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh, từ những năm 1990 đến nay, Nhật Bản luôn đồng hành cùng Hội An trong công tác bảo tồn phố cổ.
"Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi chân thành kỳ vọng rằng, sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với thành phố này, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người", ông ITO NAOKI chia sẻ.