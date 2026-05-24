Tái hiện 400 năm giao hòa Việt - Nhật giữa lòng phố cổ Hội An

TPO - Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 mang đến chuỗi hoạt động đậm sắc màu giao thoa văn hóa như tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trải nghiệm không gian văn hóa Việt - Nhật, trưng bày sách ảnh lịch sử cùng nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu nghệ thuật đường phố.

Tại phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) diễn ra hoạt động Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, kéo dài đến hết ngày 24/5. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm phố cổ để hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm sắc màu giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Khai mạc Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, tiếp nối hành trình lịch sử kéo dài hơn bốn thế kỷ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ XVI - XVII, nơi hội tụ những cánh buồm từ khắp nơi trên thế giới. Trong dòng chảy lịch sử ấy, dấu ấn Nhật Bản đã in đậm trên vùng đất này, từ kiến trúc, tín ngưỡng đến đời sống văn hóa.

Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã vượt biển đến Hội An bằng khát vọng giao thương và kết nối; không chỉ để buôn bán mà còn mang theo văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và tinh thần của dân tộc mình.

Tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Giữa lòng phố cổ Hội An, Chùa Cầu vẫn hiện diện như biểu tượng đặc trưng cho dấu ấn Nhật Bản trên vùng đất di sản. Cùng với đó, không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản giữa phố cổ hôm nay tiếp tục trở thành minh chứng sống động cho sự gắn kết, tinh thần trân trọng di sản và tình hữu nghị được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Thành phố Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng, từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy giao thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng.

"Bước sang lần thứ 22, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai", bà Thi nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động đặc sắc của lễ hội thu hút sự quan tâm của du khách.