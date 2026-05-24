Văn hóa

Trải nghiệm lễ hội ẩm thực dân gian Hội An

Quỳnh Anh - Thanh Hương - Thu Hà

TPO - Ngày hội bánh dân gian tại phường Hội An Đông (TP. Đà Nẵng) thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức các món bánh mang đậm hương vị truyền thống.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 kéo dài từ 22-24/5, Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông năm 2026 diễn ra tại Chợ Cẩm Châu (phường Hội An Đông, Đà Nẵng). Các món bánh quen thuộc như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh ít lá gai… được giới thiệu tại ngày hội cùng câu chuyện văn hóa gắn với đời sống người dân xứ Quảng. Qua đó, du khách có thể cảm nhận rõ hơn giá trị ẩm thực truyền thống một cách trực quan và sinh động.
Du khách nước ngoài thích thú khi lần đầu trực tiếp tham gia vào các công đoạn làm bánh dân gian như xay bột, đổ bánh, gói bánh, hấp bánh…
Ông Leo Flecken - du khách đến từ Hà Lan - cho biết đây là lần đầu tiên ông được tham gia vào một ngày hội dân gian của người Việt. “Điều tôi ấn tượng nhất là sự phong phú của các món ăn. Có rất nhiều loại bánh khác nhau ở đây, chúng còn rất ngon nữa. Mọi người xung quanh thực sự rất tốt bụng, họ mời tôi thử xay bột và làm bánh. Tôi yêu nơi này lắm!”, ông Leo nói.
Một điểm nhấn mới lạ và hấp dẫn của ngày hội năm nay là hoạt động “Hộ chiếu ẩm thực” dành cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Mỗi du khách tham gia sẽ được phát một cuốn “hộ chiếu” như một tấm vé trải nghiệm văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Đây không chỉ là hoạt động tương tác thú vị mà còn là kỷ niệm độc đáo, lưu giữ hành trình khám phá ẩm thực Hội An Đông
Hơn 20 gian hàng bánh dân gian, sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng tạo nên không gian ẩm thực phong phú cho ngày hội. Du khách có cơ hội trực tiếp theo dõi các loại bánh được chế biến ngay tại các gian hàng ẩm thực.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, Trưởng BTC chương trình - cho hay: Thông qua ngày hội, địa phương mong muốn từng bước xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - ẩm thực mang dấu ấn riêng, phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu giá trị trải nghiệm”.

#bánh dân gian #Hội An #ẩm thực truyền thống #du lịch Đà Nẵng #lễ hội bánh #trải nghiệm văn hóa #ẩm thực xứ Quảng #Hội An Đông

