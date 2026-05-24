Trải nghiệm lễ hội ẩm thực dân gian Hội An

TPO - Ngày hội bánh dân gian tại phường Hội An Đông (TP. Đà Nẵng) thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức các món bánh mang đậm hương vị truyền thống.
Một điểm nhấn mới lạ và hấp dẫn của ngày hội năm nay là hoạt động “Hộ chiếu ẩm thực” dành cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Mỗi du khách tham gia sẽ được phát một cuốn “hộ chiếu” như một tấm vé trải nghiệm văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Đây không chỉ là hoạt động tương tác thú vị mà còn là kỷ niệm độc đáo, lưu giữ hành trình khám phá ẩm thực Hội An Đông
Hơn 20 gian hàng bánh dân gian, sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng tạo nên không gian ẩm thực phong phú cho ngày hội. Du khách có cơ hội trực tiếp theo dõi các loại bánh được chế biến ngay tại các gian hàng ẩm thực.
Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, Trưởng BTC chương trình - cho hay: Thông qua ngày hội, địa phương mong muốn từng bước xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - ẩm thực mang dấu ấn riêng, phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu giá trị trải nghiệm”.