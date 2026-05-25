OCB30 tăng tốc chặng cuối với loạt ưu đãi và bất ngờ trước giờ G

Chiến dịch OCB30 đang bước vào giai đoạn cao trào khi ngân hàng Phương Đông (OCB) liên tục tung ra các thông tin hấp dẫn: chuỗi ưu đãi được nối dài, hoạt động khuyến mãi tiếp tục được mở rộng và đại nhạc hội OSUNFEST liên tục gia tăng sức nóng trước thềm diễn ra sự kiện.

Hàng loạt các thông tin hấp dẫn được tung ra trước giờ G khiến sức nóng của chương trình tăng lên hơn bao giờ hết

Với chương trình “Tích điểm đổi quà, săn vé concert” triển khai trên ứng dụng OCB OMNI, ngân hàng chính thức ra thông báo gia hạn thời gian tích điểm đến hết 30/5/2026, áp dụng cho các nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm online, tài khoản thanh toán, gói giải pháp thanh toán, các giao dịch trên ứng dụng OCB OMNI và bảo hiểm.

Khách hàng hoàn thành các hoạt động trên sẽ tiếp tục được ghi nhận điểm thưởng tích lũy và có thể duy trì hiệu lực đổi quà đến hết 3/6/2026. Việc gia hạn giúp khách hàng có thêm thời gian tăng tốc ở chặng nước rút để hoàn thành hoạt động tích điểm đổi quà và đặc biệt, gia tăng cơ hội sở hữu vé tham dự đại nhạc hội OSUNFEST ngày 6/6 sắp tới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động khuyến mãi, OCB chính thức triển khai thêm chương trình “Đua top chi tiêu thẻ” từ 01/6 đến 30/6/2026. Theo đó, các khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ tích lũy cao nhất sẽ nhận được nhiều phần quà như tai nghe JBL, bộ sưu tập thời trang áo và nón, cùng keychain cao cấp theo thứ tự xếp hạng. Hoạt động này góp phần nối dài không khí sôi động của chương trình trong suốt tháng 6, thời điểm chào đón sinh nhật OCB 30 năm.

Điểm nhấn lớn nhất của chiến dịch – đại nhạc hội OSUNFEST 2026, bên cạnh dàn nghệ sĩ hot nhất Vbiz, sự kiện còn khiến khán giả tò mò với concept sân khấu immersive 360 độ được đầu tư quy mô lớn. Người tham dự sẽ được đặt vào trung tâm trải nghiệm với hệ thống sân khấu và khu vực khán giả kết nối liền mạch, tạo cảm giác “sống trong concert” đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, OSUNFEST 2026 còn gây ấn tượng với hệ thống màn hình LED dài 130m kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, visual và âm thanh đa tầng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa thị giác, tiên phong tại thị trường nhạc hội Việt Nam. Đặc biệt, sân khấu chuyển động đa chiều tích hợp sàn bay, hoist tròn và LED động chuẩn quốc tế sẽ liên tục biến đổi theo từng tiết mục, mở ra cảm giác mỗi set diễn của nghệ sĩ là một “thế giới” riêng biệt.

Đáng chú ý, ban tổ chức cũng xác nhận SlimV sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc của OSUNFEST 2026. Được xem là một trong những producer sở hữu tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng tạo nên các sân khấu mang màu sắc điện ảnh, SlimV sẽ là người kết nối toàn bộ trải nghiệm concert thành một hành trình cảm xúc xuyên suốt - nơi âm nhạc, ánh sáng và công nghệ không chỉ hỗ trợ trình diễn mà cùng kết hợp trở thành câu chuyện xuyên suốt.

Chị N.T.H (Phường Hạnh Thông, TP.HCM), một khách hàng đã đồng hành cùng OCB trong nhiều năm, chia sẻ: “Tôi sử dụng khá nhiều dịch vụ của OCB nên khi biết chương trình tích điểm đổi quà, săn vé concert, tôi cũng tham gia với tâm lý rất vui vẻ. May mắn là lần này tôi đã săn được vé OSUNFEST, giờ chỉ còn chờ đến ngày 6/6 để lên đồ, đi dự đại nhạc hội và gặp gỡ thần tượng thôi.”

Sức hút của OSUNFEST còn được thể hiện rõ qua sự quan tâm, đồng hành đến từ các đối tác lớn và uy tín như Kim Oanh Group, Hoàng Anh Gia Lai, Khang Điền, Mai Bá Hương, Green SM, Yumangel, Iris, Opes… Điều này cũng góp phần củng cố hình ảnh OSUNFEST như một đại nhạc hội được đầu tư bài bản và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Sự đồng hành của hàng loạt thương hiệu tên tuổi cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của OSUNFEST mùa hè này

Trên mặt trận truyền thông, những ngày gần đây, OSUNFEST liên tục lọt vào top các sự kiện/hoạt động dẫn đầu tương tác theo báo cáo của các đơn vị uy tín như YouNet, Socialite…, nhiều nội dung liên quan đến line-up, sân khấu, vé và các màn kết hợp dự kiến lọt nhóm chủ đề được thảo luận và tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội. Hiệu ứng này cho thấy sức nóng của chương trình được duy trì liên tục và đang tiến vào giai đoạn bùng nổ nhất.

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết: “Thông qua sự kết hợp giữa ưu đãi thiết thực, trải nghiệm giải trí quy mô lớn, các tương tác đa nền tảng với những chương trình khác trong OCB30, OCB mong muốn không chỉ mang đến loạt giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng mà còn hiện thực hóa sức sáng tạo, sự đổi mới và đặc biệt là tinh thần gắn kết giữa ngân hàng và khách hàng một cách rõ nét nhất.”