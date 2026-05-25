SeABank ra mắt 3 tính năng mới dành cho khách hàng ưu tiên trên SeAMobile

Với định hướng kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm số đẳng cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khác biệt cho Khách hàng Ưu tiên, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt 3 tính năng mới chuyên biệt trên ứng dụng SeAMobile. Đây là bước tiến của SeABank trong hành trình nâng tầm trải nghiệm Hội viên Ưu tiên SeAPremium với thông điệp: “Một chạm số hóa - Mở khóa đặc quyền SeAPremium”.

Trước xu hướng các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh cá nhân hóa dịch vụ theo từng phân khúc khách hàng, SeABank định vị phân khúc Khách hàng Ưu tiên là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ theo định hướng cá nhân hóa, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và được yêu thích nhất. Được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi Stability - Exclusivity - Advisory (S.E.A), Dịch vụ ngân hàng ưu tiên SeAPremium không đơn thuần là một dịch vụ riêng lẻ mà được kiến tạo như hệ sinh thái toàn diện, mang đến giải pháp tài chính bền vững, đặc quyền chuyên biệt cùng dịch vụ tư vấn cá nhân hóa, phù hợp với phong cách sống của từng khách hàng.

SeAPremium mang đến các giải pháp tài chính ưu việt như: miễn phí thường niên thẻ ghi nợ, hạn mức chuyển tiền 24/7 lên đến 20 tỷ đồng, hay cộng thêm lãi suất tiết kiệm online. Đặc biệt, SeAPremium hướng tới kiến tạo cộng đồng sống đẳng cấp thông qua các giải đấu SeAPremium Golf Master thường niên dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên, cùng với không gian giao dịch riêng biệt SeAPremium Lounge và hệ đặc quyền nghỉ dưỡng, sân bay, spa, ẩm thực tại các thương hiệu danh tiếng như InterContinental Hotels & Resorts, Sheraton Hotels & Resorts và Hilton Hotels & Resorts.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm dịch vụ, SeABank mang đến các giải pháp số hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc ra mắt 3 tính năng mới trên ứng dụng SeAMobile. Các tính năng được tích hợp trên nền tảng SeAMobile – phiên bản đặc biệt với giao diện sang trọng, hiện đại được thiết kế riêng theo nhận diện thương hiệu SeAPremium, giúp gia tăng tính thuận tiện, liền mạch và tối ưu trải nghiệm sử dụng dịch vụ, đồng thời khẳng định dấu ấn khác biệt dành cho phân khúc Khách hàng Ưu tiên.

Theo đó, tính năng Quản lý phân hạng và kết nối chuyên gia riêng giúp Hội viên Ưu tiên SeAPremium chủ động theo dõi lộ trình thăng hạng, cập nhật tiêu chí phân hạng và khám phá hệ sinh thái đặc quyền tương ứng với từng hạng thành viên. Toàn bộ thông tin và quyền lợi được hiển thị trực quan, cá nhân hóa ngay trên SeAMobile, đồng thời khách hàng có thể dễ dàng kết nối với chuyên gia chăm sóc riêng chỉ bằng một chạm mà không cần liên hệ tổng đài hay đến quầy giao dịch.

Bên cạnh đó, tính năng định danh và nâng hạng SeAPremium hoàn toàn trực tuyến ngay trên ứng dụng khi đáp ứng điều kiện số dư tại Ngân hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể nhanh chóng kích hoạt hạng thành viên và tận hưởng các đặc quyền cao cấp mà không cần thực hiện thủ tục giấy tờ hay chờ đợi tại quầy.

Đặc biệt, SeABank cũng triển khai tính năng đăng ký tư vấn trải nghiệm dành cho các khách hàng đang tiệm cận điều kiện Hội viên Ưu tiên. Chỉ với một thao tác trên SeAMobile, khách hàng có thể đăng ký tư vấn để được kết nối với chuyên gia chăm sóc riêng, và có cơ hội trải nghiệm sớm giao diện cùng hệ sinh thái đặc quyền SeAPremium.

Đại diện SeABank chia sẻ: “Phân khúc Khách hàng Ưu tiên SeAPrtemium ngày càng đặt kỳ vọng cao vào trải nghiệm tài chính thuận tiện, cá nhân hóa và xuyên suốt trên nền tảng số. Vì vậy, SeABank không ngừng nâng cấp các tiện ích và trải nghiệm trên SeAMobile nhằm tối ưu khả năng tiếp cận dịch vụ, gia tăng tính thuận tiện và nâng cao sự chủ động trong mọi nhu cầu tài chính”.

Việc liên tục đầu tư vào công nghệ và nâng cấp trải nghiệm người dùng tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng số và ngân hàng bán lẻ hiện đại của SeABank. Với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, SeABank mong muốn đồng hành cùng Khách hàng Ưu tiên trên hành trình quản lý tài chính thông minh và tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái đặc quyền SeAPremium cùng các dịch vụ tư vấn, chăm sóc chuyên biệt từ đội ngũ chuyên gia SeABank, khách hàng có thể liên hệ tổng đài nội địa miễn phí 1800 55 88 99 hoặc tổng đài quốc tế (+84 24) 3627 6629 để được hỗ trợ trực tiếp. Bên cạnh đó, khách hàng có thể truy cập website seapremium.seabank.com.vn hoặc gửi email về địa chỉ khut@seabank.com.vn để khám phá và tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn.

