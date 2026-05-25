Kinh tế

Hoàng Gia Phát Group đồng hành lan tỏa yêu thương tại Giải Pickleball Báo chí Nghệ An

Thu Hiền

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người làm báo, Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh cúp Hoàng Gia Phát năm 2026 còn mang đậm giá trị nhân văn khi trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa và 50 suất sinh kế cho các hộ dân khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong hai ngày 23-24/5, Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh cúp Hoàng Gia Phát năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, kịch tính. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần 2 tranh cúp Hoàng Gia Phát năm 2026.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên là phóng viên, nhà báo và khách mời đến từ các câu lạc bộ pickleball trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tranh tài ở ba nội dung gồm đôi nam báo chí, đôi nữ và đôi nam khách mời.

Không khí tại lễ khai mạc diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo những người làm báo, doanh nghiệp đồng hành và người yêu thể thao. Những trận đấu hấp dẫn ngay sau lễ khai mạc đã tạo nên ngày hội thể thao đầy hào hứng, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và các câu lạc bộ pickleball trong khu vực.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Điểm nhấn đặc biệt của giải năm nay là chuỗi hoạt động an sinh xã hội được tổ chức ngay trong khuôn khổ lễ khai mạc. Ban tổ chức phối hợp cùng nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao tặng 2 căn nhà nghĩa tình cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, 50 suất sinh kế cũng được trao tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của những người làm báo, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao.

Ban tổ chức trao giải cho nhà vô địch.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ, thể thao không chỉ tạo ra năng lượng tích cực mà còn có thể trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Theo ông Dũng, việc trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa và 50 suất sinh kế tuy không lớn về vật chất nhưng là tâm huyết mà doanh nghiệp mong muốn thực hiện bằng sự chân thành, với kỳ vọng có thể đồng hành lâu dài cùng những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các nhà báo, thành viên Ban tổ chức và vận động viên đoạt giải chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, ban tổ chức cũng đã tổ chức lễ dâng hương tại chùa Da - nơi thờ hơn 500 nhà báo liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà báo đi trước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên một số gia đình đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. Những hoạt động giàu tính nhân văn đã góp phần làm nổi bật truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của những người làm báo xứ Nghệ.

Ban tổ chức đã đến chùa Da - nơi thờ hơn 500 nhà báo liệt sỹ để dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân.
Ban tổ chức thăm hỏi, động viên Nhà báo Phạm Hoà mất sức lao động nhiều năm nay, đang điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích cho những người yêu thích bộ môn pickleball mà còn là dịp để những người làm báo gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường tình đoàn kết và lan tỏa các giá trị cộng đồng.

Sau hai mùa tổ chức, Giải Pickleball Báo chí Nghệ An đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng mà giải đấu mang lại.

