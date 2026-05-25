Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị TKV

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026, nhiều đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho người lao động. Không chỉ chăm lo bữa ăn, chương trình còn trở thành dịp gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành giữa doanh nghiệp và công nhân lao động.

Tại Công ty Môi trường - TKV, Công đoàn Công ty phối hợp cùng phòng ban chuyên môn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại cơ quan văn phòng, các phân xưởng trực thuộc và tổ đội sản xuất. Hơn 1.000 suất ăn được chuẩn bị chu đáo đã mang đến không khí đầm ấm, nghĩa tình trong toàn đơn vị.

Ngay từ đầu giờ trưa, không khí tại các bếp ăn tập thể đã trở nên rộn ràng. Những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn đối với người lao động mà còn là sự tri ân dành cho những công nhân đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự phát triển của đơn vị.

“Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức đồng loạt tại tất cả các đơn vị trong Công ty, với giá trị suất ăn thống nhất giữa khối văn phòng và các tổ đội sản xuất ngoài hiện trường. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, người lao động đều được quan tâm, chăm lo như nhau, cùng quây quần bên bữa cơm đậm tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ.

Không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, chương trình còn tạo không gian gần gũi để cán bộ, công nhân lao động thêm gắn bó, sẻ chia sau những giờ làm việc vất vả. Những câu chuyện đời thường, tiếng cười thân tình bên mâm cơm giản dị đã góp phần tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cùng chung không khí đó, ngày 19/5, Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ cũng tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2026 dành cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động đang công tác tại Công ty.

Bữa cơm công đoàn ở Công ty môi trường TKV

Chương trình không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu ấm áp của tập thể cán bộ, công nhân lao động. Tại đây, Ban lãnh đạo Công ty cùng cán bộ Công đoàn đã trực tiếp trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân những đóng góp của đội ngũ CBCNV-NLĐ, những người luôn đồng hành cùng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thông qua chương trình, nhiều ý kiến, đề xuất của người lao động đã được chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Bữa cơm công đoàn ở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ

Những “Bữa cơm Công đoàn” giản dị nhưng ấm áp tại các đơn vị TKV đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động, lấy người lao động làm trung tâm cho mọi hoạt động. Qua đó tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn, tạo động lực để đội ngũ công nhân lao động thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.