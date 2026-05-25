Những doanh nghiệp lớn chọn Nghệ An làm điểm dừng chân

Làn sóng đầu tư quy mô lớn đang đổ về Nghệ An, tạo nên những cực tăng trưởng mới và từng bước định hình vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ công nghệ cao, điện tử, dệt may đến năng lượng và logistics, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã chọn xứ Nghệ làm điểm dừng chân chiến lược cho hành trình phát triển dài hạn.

Từ “vùng trũng” FDI đến điểm sáng thu hút đầu tư

Những tháng đầu năm 2026, Nghệ An trở thành điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư cả nước khi vươn lên đứng thứ hai về thu hút vốn FDI. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, tỉnh thu hút hơn 2,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm gần 15% tổng vốn FDI cả nước. Đây không chỉ là con số tăng trưởng ấn tượng mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong chiến lược phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Nếu trước đây Nghệ An được xem là địa phương giàu tiềm năng nhưng chưa tạo được đột phá về công nghiệp thì nay bức tranh đã thay đổi rõ nét. Hàng loạt tập đoàn đa quốc gia đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng nhà máy và mở rộng sản xuất.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2, Dự án Mega Textile - Vietnam của Tập đoàn Best Pacific với tổng vốn gần 940 triệu USD được xem là dấu mốc quan trọng. Đây là doanh nghiệp cung ứng vật liệu dệt may cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như UNIQLO, Lululemon, Victoria’s Secret hay Under Armour. Việc tập đoàn này chọn Nghệ An làm cứ điểm sản xuất chiến lược cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Một góc khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Không chỉ có Best Pacific, nhiều “đại bàng” công nghệ cũng đã hiện diện tại Nghệ An như Luxshare ICT, Foxconn, Goertek, Everwin, Ju Teng International hay Sunny Optical Technology. Những dự án này đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện tử và công nghệ cao mới tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các tập đoàn lớn không chỉ mang theo nguồn vốn mà còn kéo theo công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ chỗ chủ yếu phát triển công nghiệp gia công, Nghệ An đang chuyển dần sang thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện môi trường.

Kết quả đó không đến từ may mắn mà là thành quả của quá trình chuẩn bị dài hơi. Trong nhiều năm qua, Nghệ An kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất sạch để đón nhà đầu tư.

Các khu công nghiệp như VSIP, WHA Industrial Zone hay Hoàng Mai I đã góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo công nghiệp của địa phương. Nhiều khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy cao, trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp điện tử và công nghệ cao.

Một trong những yếu tố được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao là phương châm “5 sẵn sàng” của Nghệ An gồm sẵn sàng về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính cách tiếp cận này đã giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc đua thu hút đầu tư.

Nhà máy sản xuất và trụ sở Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Goertek Vina tại Nghệ An.

Không chỉ FDI tăng mạnh, khu vực doanh nghiệp trong nước cũng phát triển sôi động. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư cho hàng chục dự án mới với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh tăng thêm hơn 65.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 60% so với cùng kỳ, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Kỳ vọng tạo cú hích cho địa phương

Sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn không chỉ mang đến nguồn vốn đầu tư mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Trước hết là tác động rõ nét về việc làm. Hàng chục nghìn lao động địa phương đã có cơ hội làm việc trong các nhà máy hiện đại với thu nhập ổn định. Nếu trước đây nhiều người trẻ phải rời quê vào Nam hoặc ra các tỉnh phía Bắc mưu sinh, thì nay không ít lao động đã trở về quê hương làm việc, ổn định cuộc sống bên gia đình.

Sự phát triển của các khu công nghiệp cũng kéo theo những chuyển động mạnh mẽ về dịch vụ, thương mại và đô thị. Nhiều khu vực từng là đất nông nghiệp hoặc vùng ven thưa dân cư nay dần hình thành các khu dân cư mới, nhà ở công nhân, trung tâm thương mại, dịch vụ vận tải và chuỗi cung ứng phụ trợ.

Nhờ thu hút tốt dòng vốn FDI, Nghệ An đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Không chỉ tạo việc làm, làn sóng đầu tư còn thúc đẩy Nghệ An nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các trường nghề và cơ sở đào tạo trên địa bàn đang từng bước điều chỉnh chương trình theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.

Một điểm đáng chú ý là tư duy thu hút đầu tư của Nghệ An cũng đang chuyển biến theo hướng chọn lọc và bền vững hơn. Thay vì ưu tiên số lượng, tỉnh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo giá trị gia tăng lớn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tránh mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên đơn thuần.

Tuy vậy, cùng với cơ hội, Nghệ An cũng đối mặt nhiều thách thức. Khi số lượng doanh nghiệp lớn tăng nhanh, áp lực về hạ tầng giao thông, nguồn điện, nhà ở công nhân và chất lượng lao động sẽ ngày càng lớn. Một số khu công nghiệp đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu lao động có tay nghề cũng như thiếu các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Bên cạnh đó, cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt. Để giữ chân doanh nghiệp lâu dài, Nghệ An không chỉ cần chính sách ưu đãi mà còn phải duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Dù vậy, với lợi thế diện tích rộng, dân số đông và vị trí cửa ngõ Bắc Trung Bộ, Nghệ An vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp quy mô lớn. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các tập đoàn lớn đang mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.

Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2026.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia; đồng thời trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghệ An đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt từ 12% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 quy mô nền kinh tế đạt khoảng 517.170 tỷ đồng, chiếm gần 2% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt từ 165 – 190 triệu đồng/năm.