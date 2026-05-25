Sắp thông xe cầu Long Biên sau 2 tháng sửa chữa

Lộc Liên

TPO - Cầu Long Biên dự kiến thông xe trở lại từ 0h ngày 28/5, sau gần 2 tháng đóng cửa để nâng cấp, khắc phục các hạng mục xuống cấp.

Từ ngày 28/3, toàn bộ phương tiện bị cấm tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa, bao gồm cào bóc mặt cầu cũ, xử lý nền, thảm nhựa mới và chỉnh trang nhiều hạng mục trên tuyến. Đến nay, dự án đã bước vào giai đoạn nước rút.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 25/5, các hạng mục quan trọng như đổ bê tông mặt cầu, thi công rãnh thoát nước, sơn và sửa chữa lan can đều đã đạt 100% tiến độ. Mặt đường bộ hai bên cầu hiện đã được khoác lên lớp bê tông sáng màu, bằng phẳng và đồng đều, mang lại diện mạo khang trang, sạch sẽ.

Các hạng mục sửa chữa cầu Long Biên gần như đã hoàn thiện, để chuẩn bị thông xe vào 0h ngày 28/5. Ảnh: Lộc Liên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải - cho biết, việc sửa chữa cầu Long Biên hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng. Hiện nay chỉ còn các hạng mục như hoàn thiện khe co dãn, thu hồi vật tư và vệ sinh toàn bộ mặt cầu để đưa vào sử dụng.

Ông Phương chia sẻ thêm, thách thức lớn nhất của dự án là mặt bằng thi công chật hẹp, khiến các phương tiện cơ giới cỡ lớn không thể tiếp cận. Để khắc phục, nhà thầu đã chia thành 4 mũi thi công, tổ chức làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày xuyên suốt các kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 nhằm bám sát tiến độ.

Trước thời điểm chính thức thông xe vào 0h ngày 28/5, toàn bộ các hạng mục sẽ trải qua khâu kiểm tra và đánh giá tổng thể về mặt kỹ thuật, an toàn. Đại diện đơn vị thi công khẳng định đến nay, chất lượng công trình đều đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.

Đợt nâng cấp lần này không chỉ có ý nghĩa đảm bảo an toàn giao thông mà còn là bước chuẩn bị cho định hướng cải tạo toàn diện cầu Long Biên trong thời gian tới. Đây là dự án hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và Pháp, hướng đến mục tiêu kép: Vừa bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, vừa phát huy công năng của biểu tượng Thủ đô.

Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục sửa chữa cuối cùng của cầu Long Biên. Ảnh: Lộc Liên.

Trước đợt đại tu này, vào tối 2/2, cầu Long Biên từng gặp sự cố hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng thuộc nhịp 18, buộc ngành đường sắt phải huy động trụ tạm chống đỡ và thay thế cấu kiện khẩn cấp để kịp thông tàu vào ngày 9/2.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, được khởi công xây dựng vào tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902. Với chiều dài khoảng 1.700m, cầu ban đầu được thiết kế gồm 19 nhịp dàn thép, đường sắt chạy ở giữa và hai lối đi bộ hai bên.

