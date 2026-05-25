Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khóc, cười mùa vải thiều Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Giữa lúc giá vải thiều ở tỉnh Bắc Ninh tăng cao, nhiều hộ dân thu hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài ngày bán vải. Thế nhưng, không ít nhà vườn lại rơi vào cảnh trắng tay vì mất mùa. Cùng một mùa vải, niềm vui và nỗi buồn chỉ cách nhau vài luống cây.

Những ngày cuối tháng 5, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những triền đồi ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, từng đoàn xe tải đã nối đuôi nhau vào làng mua vải. Không khí mùa vụ nhộn nhịp phủ kín các con đường quê.

Trong tiếng cười nói của thương lái, tiếng kéo cắt cuống lách cách và mùi vải chín thơm ngọt, có người vui như mở hội, nhưng cũng có người đứng lặng nhìn cả vườn cây trơ lá.

Mấy ngày nay, anh Bùi Mạnh Thắng (ở thôn Vôi) gần như không có thời gian nghỉ tay. Từ sáng sớm đến tối muộn, anh cùng người thân liên tục thu hái, đóng thùng, cân vải cho thương lái. Đây đang là cao điểm thu hoạch vải thiều sớm, với anh Thắng mùa vải năm nay là mùa được giá.

Gia đình anh gắn bó với cây vải gần 20 năm, hiện trồng khoảng 0,7ha. Trong khi nhiều hộ dân xung quanh thất thu vì vải mất mùa, vườn nhà anh vẫn sai trĩu quả, sản lượng ước đạt khoảng 5 tấn.

2.jpg
Một người trồng vải xã Phúc Hòa vui mừng vì năm nay bán được giá.

Đứng dưới gốc vải đỏ rực, anh Thắng không giấu được niềm vui khi liên tục nhận điện thoại của thương lái hỏi mua. “Tôi đã bán được khoảng 3 tấn vải rồi. Năm nay vải mất mùa nên giá cao, gần 40.000 đồng/kg. Từ đầu vụ đến nay, tôi không phải lo chuyện giá bán”, anh Thắng hồ hởi nói.

Niềm vui ấy càng rõ hơn khi nhiều năm trước, có thời điểm vải rớt giá mạnh, người dân phải chở đi bán lẻ từng sọt ngoài chợ. Bởi vậy, với những hộ còn giữ được sản lượng năm nay, đây được xem là vụ mùa “gỡ gạc” hiếm có.

Không riêng gia đình anh Thắng, vườn vải sớm của ông Ngô Tường Vi, ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, cũng tấp nập người ra vào suốt nhiều ngày qua.

Ông Vi cho biết, khoảng một tuần trước khi vải chín, mỗi ngày có từ 3-4 thương lái đến tận vườn hỏi mua. Nhiều người còn muốn đặt cọc mua cả vườn từ sớm nhưng ông từ chối vì muốn bán theo từng đợt để giữ giá.

tp-c5.jpg
Thương lái về thu mua vải thiều Bắc Ninh.

Vườn vải rộng khoảng 1ha của gia đình ông năm nay dự kiến cho sản lượng khoảng 10 tấn. Đặc biệt, ngay đầu vụ, có thời điểm ông bán được tới 70.000 đồng/kg.

“Vải nhà tôi làm theo tiêu chuẩn xuất khẩu nên giá cao hơn mặt bằng chung. Năm nay thương lái tìm đến rất đông”, ông Vi chia sẻ.

Giữa mùa nắng nóng, những sọt vải đỏ au mang về tiền triệu mỗi ngày khiến không ít hộ dân phấn khởi. Thế nhưng, chỉ cách vài khu vườn trĩu quả ấy, nhiều người trồng vải lại rơi vào cảnh trắng tay, trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Thuần (ở thôn Vôi) trồng hơn 1ha vải nhưng năm nay gần như không có quả.

Cùng chung tâm trạng tiếc nuối, ông Nguyễn Văn Thiết ở thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa, đứng giữa vườn vải mà không giấu nổi nỗi buồn. Gia đình ông trồng gần 1ha vải thiều. Những năm trước, sản lượng thường đạt hơn 6 tấn, nhưng năm nay chỉ thu được chưa đầy 1 tấn.

“Năm nay vải bán được hơn 40.000 đồng/kg, cao hơn hẳn mọi năm. Chỉ tiếc là mất mùa, sản lượng chỉ bằng khoảng 1/4 năm ngoái”, ông Thiết chia sẻ.

Theo người dân địa phương, thời tiết thất thường trong giai đoạn cây ra hoa, đậu quả là nguyên nhân khiến nhiều diện tích vải thiều bị mất mùa.

1.jpg
Năm nay, vụ vải thiều ở tỉnh Bắc Ninh có người vui vì cây trĩu quả, bán được giá, nhưng có người buồn vì mất trắng.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Phúc Hòa cho biết, Phúc Hòa là vùng trồng vải sớm trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 25/5, địa phương đã tiêu thụ khoảng 6.000 tấn vải sớm.

Điều khiến nhiều nhà vườn phấn khởi là năm nay giá vải duy trì ở mức cao, dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg. Cá biệt, có những vườn vải chất lượng cao bán được với giá hơn 100.000 đồng/kg.

Mùa vải năm nay ở Bắc Ninh vì thế trở thành bức tranh nhiều gam màu. Ở nơi này, tiếng cười vang lên dưới những gốc vải đỏ rực vì trĩu quả, được giá. Nhưng ở nơi khác, có những người nông dân chỉ biết đứng nhìn những cành cây thưa quả trong tiếc nuối.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm nay toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 29.800ha vải thiều, sản lượng dự kiến hơn 95.000 tấn. Trong đó, diện tích vải sớm khoảng 8.200ha với sản lượng hơn 40.000 tấn; vải chính vụ khoảng 21.600ha, sản lượng hơn 55.000 tấn.

Nguyễn Thắng
#Khác biệt trong mùa vải Bắc Ninh #Chăn nuôi vải thiều và xuất khẩu #Tỉnh Bắc Ninh #Mùa vải Bắc Ninh #Nơi thu trăm triệu #nhiều nhà mất trắng #giá vải thiều

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe