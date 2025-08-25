Bắc Ninh thu hơn 6.200 tỷ đồng/vụ vải thiều

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, vụ vải thiều năm nay đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay, tổng doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, năm nay, vải thiều tươi và chế biến được tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong và ngoài nước. Tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh Bắc Ninh đạt trên 205.400 tấn, sản lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Vải thiều chín sớm và vải thiều chính vụ được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap có giá bán ổn định ở mức cao, được thương nhân, doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ ngay từ đầu vụ, với mức giá bình quân dao động từ 25.000-35.000 đồng/kg.

Vải thiều xuất khẩu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu như: Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc và một số nước châu Âu và khu vực Trung Đông có giá bán dao động từ 220.000 - 550.000 đồng/kg, tùy từng thị trường.

tp-c6.jpg
Bắc Ninh vừa thu hơn 6.200 tỷ đồng từ vải thiều. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tổng giá trị doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt trên 6.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vải thiều ước đạt khoảng hơn 3.700 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 2.500 tỷ đồng.

Thị trường nội địa được khơi thông, mở rộng với tổng sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 127.200 tấn (chiếm gần 62 % tổng sản lượng tiêu thụ). Thị trường xuất khẩu đạt khoảng 78.200 tấn. Trong đó, thị trường Trung Quốc tiêu thụ đạt khoảng 77.200 tấn (chiếm khoảng 98,8% sản lượng xuất khẩu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, năm nay, lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp tham gia livestream quảng bá, bán vải thiều trên nền tảng số, kết hợp mở gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử lớn và hệ thống phân phối hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Nguyễn Thắng
