Lưu ý về gạo, thủy sản, sữa xuất khẩu sang Trung Quốc từ 1/6

TPO - Nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất sang Trung Quốc như gạo, thủy sản, sữa, tổ yến, rau củ sấy khô sẽ nằm trong diện cảnh báo rủi ro cao về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo chỉ sai lệch nhỏ trong hồ sơ, mã số hoặc khai báo cũng có thể khiến lô hàng bị từ chối thông quan.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa thông tin về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) triển khai Lệnh 280 liên quan quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào thị trường này.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, từ ngày 1/6, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng Lệnh 280 về quản lý doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào nước này.

Theo quy định mới, phần lớn doanh nghiệp thực phẩm muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký mã doanh nghiệp thông qua cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Hiện có 17/18 nhóm thực phẩm thuộc diện này, ngoại trừ trái cây đông lạnh và trừ một số trường hợp có yêu cầu riêng theo nghị định thư.

Về cơ chế gia hạn, đa số nhóm sản phẩm được phép gia hạn tự động. Tuy nhiên, thịt và sản phẩm từ thịt, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến không được áp dụng cơ chế này do được đánh giá có rủi ro cao.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, việc đánh giá rủi ro đối với 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu tập trung vào các khía cạnh như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất - chế biến, vận chuyển - bảo quản, tình hình vi phạm và thông lệ quản lý quốc tế.

Trong đó, nhóm yến sào và sản phẩm từ tổ yến được lưu ý về nguy cơ nitrit, nhôm và dịch bệnh. Dầu thực vật tiềm ẩn rủi ro sinh vật gây hại, biến đổi gen, chỉ số axit và chỉ số peroxit vượt ngưỡng.

Đối với gạo - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc, nước này đã điều chỉnh danh mục từ “ngũ cốc dùng làm thực phẩm” thành “nhóm gạo”. Các rủi ro được cảnh báo gồm sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm, dư lượng kim loại nặng như cadimi và gạo biến đổi gen.

Cơ quan chức năng lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc tuân thủ quy định mới từ 1/6.

Rau củ sấy khô được cảnh báo nguy cơ tồn dư sulfur dioxide (lưu huỳnh dioxide), phụ gia thực phẩm vượt mức cho phép và dư lượng kim loại nặng. Trong khi đó, bột gia vị tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc, chỉ số axit, chỉ số peroxit vượt ngưỡng, nhiễm vi khuẩn E.coli, Salmonella và ethylene oxide (ETO - chất khử khuẩn có thể tồn dư trong thực phẩm).

Các loại hạt và hạt giống được đánh giá có nguy cơ về an toàn thực phẩm và lây lan dịch hại. Sản phẩm sữa tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người cùng các vi sinh vật gây bệnh như Listeria và Salmonella.

Với thủy sản, phía Trung Quốc cảnh báo nhiều rủi ro như dịch bệnh động vật thủy sản, chứng thư không hợp lệ, chất ô nhiễm vượt ngưỡng, ghi nhãn không phù hợp, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật và ký sinh trùng.

Riêng trái cây đông lạnh hiện chưa áp dụng quản lý tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, với một số sản phẩm có yêu cầu theo nghị định thư, doanh nghiệp vẫn phải đăng ký theo hình thức có thư giới thiệu chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo Trung Quốc hiện gần như số hóa hoàn toàn hệ thống quản lý nhập khẩu thực phẩm. Toàn bộ dữ liệu từ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, hồ sơ doanh nghiệp tới khai báo hải quan đều được đối chiếu tự động trên hệ thống của GACC.

Theo cơ quan này, chỉ cần sai lệch thông tin, kể cả khác ký tự, dấu câu hoặc thiếu đồng nhất giữa các hồ sơ, lô hàng có thể bị từ chối thông quan hoặc đình chỉ mã xuất khẩu.

Văn phòng SPS Việt Nam lưu ý trong bối cảnh Trung Quốc chuyển mạnh sang cơ chế quản lý rủi ro, việc tuân thủ chính xác hồ sơ và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn duy trì ổn định xuất khẩu vào thị trường này.