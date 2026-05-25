A&D Hoàng Long: Từ livestream giá nông sản đến đồng hành cùng nhà vườn xây dựng vùng trồng sạch

Trong bối cảnh ngành nông sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều biến động, từ tình trạng “được mùa mất giá”, hàng hóa xuất khẩu bị siết chặt tiêu chuẩn chất lượng cho đến sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vẫn có những doanh nghiệp âm thầm chọn cách đi đường dài bằng chữ “tín” và giá trị bền vững. Trong số đó có Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D (Hoàng Long) do anh Bùi Tuấn Anh sáng lập và điều hành.

Khởi đầu từ hoạt động thu mua hoa quả để cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, doanh nghiệp của anh Tuấn Anh từng bước tạo dựng được hệ thống liên kết với nhiều nhà vườn tại các địa phương có thế mạnh về sầu riêng, mít, xoài, bưởi và nhiều loại nông sản khác. Tuy nhiên, càng đi sâu vào ngành hàng nông sản, vị giám đốc trẻ càng nhận ra rằng, bài toán lớn nhất không chỉ nằm ở đầu ra, mà còn ở chất lượng sản phẩm ngay từ khâu canh tác.

Cán bộ công ty trực tiếp xuống nhà vườn thu mua sầu riêng và livestream trực tiếp.

Những năm gần đây, câu chuyện sầu riêng và nhiều loại trái cây liên tục rớt giá khiến không ít nông dân lao đao. Có thời điểm, giá sầu riêng giảm mạnh, nhiều thương lái ngừng thu mua vì thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn. Không ít lô hàng bị trả lại do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép hoặc quy trình chăm sóc chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Những hình ảnh container nông sản ùn ứ, hàng hóa bị ách tắc ở cửa khẩu trở thành nỗi ám ảnh với người trồng cây ăn quả.

Là người trực tiếp làm việc với đối tác và tiếp xúc với nhà vườn, anh Bùi Tuấn Anh hiểu rõ những khó khăn ấy hơn ai hết. Theo anh, nguyên nhân sâu xa không nằm ở việc nông dân không muốn làm đúng, mà bởi nhiều bà con vẫn thiếu thông tin, thiếu kiến thức kỹ thuật cũng như chưa tiếp cận được quy trình sản xuất an toàn, bền vững.

“Tôi từng chứng kiến nhiều nhà vườn đầu tư rất lớn nhưng cuối cùng phải bán tháo vì hàng không đạt chuẩn. Có những lô hàng gần xuất khẩu mới phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Nhìn công sức của bà con đổ xuống sông xuống biển, tôi rất trăn trở”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Anh Bùi Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D (Hoàng Long) thường xuyên đến các nhà vườn.

Từ những chuyến đi thực tế tại các vùng trồng, anh bắt đầu suy nghĩ về một hướng đi khác. Thay vì chỉ dừng ở vai trò thu mua và tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp cần đồng hành cùng người dân ngay từ đầu vào sản xuất. Đó cũng là lý do anh dành nhiều thời gian tìm hiểu các mô hình nông nghiệp sạch, đặc biệt là phân bón hữu cơ và quy trình canh tác an toàn.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Anh Tuấn Anh đã trực tiếp đi nhiều nơi để tìm hiểu các dòng phân bón hữu cơ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và từng loại cây trồng. Anh gặp gỡ chuyên gia nông nghiệp, đến các vùng sản xuất lớn để học hỏi kinh nghiệm và thử nghiệm trên chính các vườn cây liên kết với doanh nghiệp.

Theo anh, sử dụng phân bón hữu cơ không chỉ giúp cải tạo đất, giảm phụ thuộc hóa chất mà còn nâng cao chất lượng trái cây, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Quan trọng hơn, đây là hướng đi giúp nhà vườn phát triển bền vững thay vì chạy theo năng suất trước mắt.

“Muốn trái cây Việt Nam đi xa thì phải bắt đầu từ gốc. Đất sạch, quy trình sạch thì mới tạo ra sản phẩm sạch. Nếu cứ lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, nông sản rất khó cạnh tranh lâu dài”, anh nói.

Anh Bùi Tuấn Anh gặp gỡ công ty phân bón hữu cơ để tìm nguồn phân bón phù hợp đảm bảo chất lượng nông sản.

Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng phân bón hữu cơ, anh Bùi Tuấn Anh còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho bà con. Từ cách xử lý đất, bón phân, tưới nước cho đến phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn đều được anh và cộng sự chia sẻ tận tình.

Đặc biệt, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, anh lựa chọn nền tảng số như một “cánh đồng truyền thông” để kết nối với nhà vườn. Những thông tin về kỹ thuật chăm sóc cây, kinh nghiệm xử lý bệnh trên cây trồng, cập nhật giá cả thị trường nông sản hay cảnh báo về các tiêu chuẩn xuất khẩu đều được anh đăng tải thường xuyên trên kênh TikTok Vua Hoàng Long TikTok và trang Facebook Vua Hoàng Long Facebook.

Thông qua kênh TikTok Vua Hoàng Long TikTok, anh Bùi Tuấn Anh thường xuyên livestream trao đổi với bà con về tình hình giá cả nông sản, cách chăm sóc cây theo từng giai đoạn cũng như cảnh báo những loại thuốc, phân bón có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng trái cây xuất khẩu. Trong khi đó, trang Facebook Vua Hoàng Long Facebook trở thành nơi cập nhật nhanh những biến động của thị trường và kết nối giữa doanh nghiệp với nhà vườn ở nhiều địa phương.

Những video giản dị, gần gũi nhưng chứa nhiều thông tin hữu ích đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm nông. Thay vì những lý thuyết khô khan, anh lựa chọn cách truyền tải dễ hiểu, trực tiếp từ thực tế sản xuất.

Hiện nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D (Hoàng Long) không chỉ là đơn vị thu mua nông sản mà còn từng bước trở thành cầu nối giữa thị trường với nhà vườn. Các nội dung về kỹ thuật canh tác, định hướng sản xuất an toàn và thông tin giá nông sản tiếp tục được doanh nghiệp duy trì cập nhật trên TikTok Vua Hoàng Long TikTok cùng trang Facebook Vua Hoàng Long Facebook nhằm hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác hơn.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, những người trẻ như anh Bùi Tuấn Anh đang cho thấy một hướng đi mới đó là làm nông nghiệp không chỉ bằng kinh doanh, mà bằng trách nhiệm với người nông dân và giá trị của nông sản Việt Nam.