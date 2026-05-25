Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Quản lý thị trường Hà Nội: Đẩy mạnh giám sát chuyển đổi xăng E10

P.V

Từ ngày 1/6, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Hà Nội nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc các hành vi gây mất ổn định thị trường.

Chi cục QLTT TP Hà Nội khuyến khích người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải; kịp thời phản ánh, kiến nghị tới cơ quan chức năng khi phát hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như bán xăng không đúng chủng loại theo quy định, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá, gian lận về chất lượng, đo lường thông qua đường dây nóng của chi cục, để đơn vị này kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục duy trì phối trộn, pha chế xăng E5RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

image001-7132.png
Lực lượng QLTT TP Hà Nội giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Xăng sinh học là hỗn hợp của etanol nhiên liệu và xăng nền, bao gồm xăng E5RON92 và xăng E10, được sản xuất, phối trộn theo tỷ lệ phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho phương tiện giao thông theo quy định hiện hành.

Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là chủ trương quan trọng nhằm giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Để thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học, các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bồn chứa, cột bơm và các điều kiện kỹ thuật cần thiết, bảo đảm sẵn sàng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 đúng tiến độ, không để gián đoạn hoạt động cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, đo lường, niêm yết giá và ghi rõ chủng loại xăng dầu tại khu vực bán hàng; tuyệt đối không lợi dụng thời điểm chuyển đổi để đầu cơ, găm hàng, gây khan hiếm nguồn cung, tăng giá trái quy định hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

P.V
#Quản lý thị trường #Hà Nội #xăng E10 #giám sát thị trường #kinh doanh xăng dầu #chuyển đổi nhiên liệu #bảo vệ môi trường

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe