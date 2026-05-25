Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 245 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 25/5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin, trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026 (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5), lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 245 vụ vi phạm liên quan lĩnh vực thực phẩm, tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 2,86 tỷ đồng.

Trong số 245 vụ vi phạm được phát hiện có 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan công an xác minh, điều tra theo quy định. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ, buộc tiêu hủy lượng lớn hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 1,58 tỷ đồng. Tang vật chủ yếu gồm hơn 2.700 lít rượu các loại; trên 12.000 sản phẩm thực phẩm chế biến đóng gói; khoảng 2.500kg thịt, nội tạng, thực phẩm đông lạnh cùng nhiều loại nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm điều kiện lưu thông.

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp Công an kiểm tra cơ sở sang chiết, đóng gói đường có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ tại xã Hoài Đức. Ảnh: D.M.S

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng tăng cường phối hợp liên ngành nhằm siết chặt giám sát an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở.

Theo đó, trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của thành phố do Sở Công Thương chủ trì để kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 44 xã, phường theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội.

Đoàn liên ngành đã trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cùng một bếp ăn bán trú trên địa bàn phường Thanh Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã chuyển thông tin để chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, phường tiếp tục giám sát, yêu cầu khắc phục đối với 5 cơ sở còn tồn tại vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, 6 cơ sở có dấu hiệu vi phạm cũng được chuyển cho các đội quản lý thị trường địa bàn xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ kiểm tra, số vụ vi phạm bị xử lý, số tiền xử phạt và số vụ chuyển cơ quan điều tra đều giảm so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng như Công an và chính quyền cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.