Dòng tiền 'mất hút', chứng khoán vẫn lội ngược dòng

TPO - Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần 25/5. Dù dòng tiền vẫn khá thận trọng, lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng giúp VN-Index đóng cửa tăng gần 9 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm (0,47%) lên 1.886,03 điểm. Tuy nhiên, thị trường chưa thực sự tích cực khi số mã giảm vẫn áp đảo số mã tăng trên HoSE với 174 mã giảm so với 129 mã tăng. Thanh khoản HoSE cũng giảm mạnh xuống dưới 17.000 tỷ đồng, thấp nhất trong hơn 1,5 tháng trở lại đây.

Tâm lý dè dặt vẫn bao trùm thị trường sau nhịp rung lắc vừa qua.

Tâm điểm nâng đỡ chỉ số phiên này là nhóm cổ phiếu họ Vingroup sau chuỗi giảm sâu trước đó. VRE tăng 3,5%, VHM tăng 3,2%, VPL tăng 2,5% và VIC tăng 1,1%. Riêng VIC và VHM đã đóng góp hơn 8 điểm cho VN-Index. Dù vậy, thanh khoản tại phần lớn các mã này lại sụt giảm đáng kể, phản ánh lực cầu chưa thực sự mạnh.

Nhóm Vingroup vừa ghi nhận thêm công ty thành viên, với dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho biết, Công ty CP VinEnergo Holding thành lập ngày 20/5.Vốn điều lệ lên tới 79.763 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. Cổ đông cá nhân lớn nhất là tỉ phú Phạm Nhật Vượng với phần vốn góp lên tới 66,03%.

Đồng loạt 4 cổ phiếu nhóm Vingroup tăng giá, trở thành lực đỡ chính cho thị trường.

Đà hồi phục cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác như KDH, VPI, NLG tăng 2-3%. Một số mã đầu cơ như DXG, DIG hay PDR cũng bật tăng nhẹ sau nhịp điều chỉnh mạnh tuần trước.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường. ACB là điểm sáng nổi bật khi tăng hơn 3%, bất chấp bị khối ngoại bán ròng mạnh. Các mã SSB, HDB tăng trên 2%, trong khi LPB, SHB, TCB, VIB đồng loạt tăng hơn 1%. SHB tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 47 triệu cổ phiếu được sang tay.

Trái ngược với diễn biến hồi phục của nhóm ngân hàng và bất động sản, cổ phiếu dầu khí tiếp tục bị bán mạnh. PLX và BSR đồng loạt giảm trên 5%, GAS mất hơn 3%, còn hàng loạt mã như PVD, PVS, PVT, PVC giảm từ 4-5%. Đây tiếp tục là nhóm giảm mạnh nhất thị trường trong bối cảnh giá dầu thế giới lao dốc về mức thấp nhất hai tuần.

Một số nhóm ngành khác như hóa chất, công nghệ, điện và bảo hiểm cũng chịu áp lực điều chỉnh. FPT giảm hơn 2%, GVR mất gần 3%, trong khi PC1 tiếp tục giảm sâu hơn 5% sau giai đoạn tăng nóng.

Điểm đáng chú ý, dù VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chưa quay lại mạnh mẽ. Toàn thị trường không có mã nào giao dịch trên nghìn tỷ đồng. FPT và ACB là hai cổ phiếu thanh khoản lớn nhất nhưng giá trị khớp lệnh cũng chỉ quanh 700 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trên HoSE, tập trung mạnh vào MSB, ACB, HPG và FPT.