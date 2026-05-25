Phân bón hữu cơ Greenma được vinh danh tại The Best of Vietnam 2026

Ngày 16/05/2026 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Top 10 Công ty phân bón uy tín tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình “The Best of Vietnam 2026” do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng “The Best of Vietnam” được tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ uy tín trên thị trường Việt Nam dưới góc nhìn của người tiêu dùng, kết hợp với quá trình đánh giá trực tiếp hoạt động doanh nghiệp theo các tiêu chí của Ban tổ chức. Chương trình đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần lan tỏa những thương hiệu có chất lượng và giá trị thực tiễn đối với cộng đồng.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) nhận giải thưởng (thứ 5 từ trái sang)

Việc Phân bón hữu cơ Greenma được xướng tên trong nhóm doanh nghiệp phân bón uy tín năm nay được xem là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trên nền tảng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH

Một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của Greenma là việc sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ các phụ phẩm trong quá trình chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp tại trang trại bò sữa TH. Phân bón hữu cơ Greenma ứng dụng công nghệ ủ hiếu khí của Đức và đảo trộn với chế phẩm men vi sinh nhập khẩu từ Hoa Kỳ, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mọi loại cây trồng. Mô hình này góp phần hình thành chuỗi sản xuất theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp để quay trở lại phục vụ canh tác và cải tạo đất.

Phân bón hữu cơ Greenma sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH

Doanh nghiệp cũng đầu tư bài bản vào năng lực sản xuất. Nhà máy Greenma tại xã Nghĩa Lâm, Nghệ An hiện sở hữu dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ dạng bột và viên nén với công suất lên tới 48.600 tấn/năm, thuộc nhóm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ công suất lớn tại Việt Nam. Quy trình sản xuất được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từ khâu thu gom nguyên liệu, phối trộn, ủ hiếu khí đến sàng lọc, ép viên và đóng bao thành phẩm.

Với khát vọng trở thành một doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển nền nông nghiệp sạch - nông nghiệp hữu cơ, Greenma đặt mục tiêu góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt. Ưu tiên hàng đầu của Greenma là hiệu quả của sản phẩm thông qua nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản, hướng tới mô hình canh tác bền vững cho người trồng. Qua đó, mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản giá trị cao ra các thị trường quốc tế, thúc đẩy hội nhập thế giới.

Ứng dụng thành công tại nhiều mô hình canh tác trên cả nước

Đại diện doanh nghiệp cho biết, phân bón hữu cơ Greenma hiện đã được ứng dụng tại nhiều vùng canh tác trên cả nước, từ khu vực Tây Nguyên với các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao đến các mô hình sản xuất nông nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các dòng sản phẩm của Greenma hướng tới việc cung cấp giải pháp dinh dưỡng giúp cải thiện chất lượng đất, hỗ trợ cây phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân.

Mô hình trồng hồ tiêu tại Tây Nguyên sử dụng phân bón hữu cơ Greenma

Đáng chú ý, tại cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I – 2026”, giống lúa BL9 do Hợp tác xã Ba Đình (tỉnh Bạc Liêu) canh tác theo mô hình lúa – tôm bền vững đã đạt Top 1 với chất lượng gạo nổi bật. Trong quá trình canh tác, mô hình có sử dụng phân bón hữu cơ Greenma, góp phần cải thiện dinh dưỡng đất và hỗ trợ nâng cao chất lượng hạt gạo, tạo nên sự đồng đều về sản phẩm đầu ra theo các tiêu chí đánh giá của cuộc thi.

Phân bón hữu cơ Greenma được ứng dụng tại các mô hình canh tác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành định hướng phát triển dài hạn của ngành nông nghiệp Việt Nam, nhu cầu đối với các giải pháp dinh dưỡng an toàn cho đất và cây trồng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Đây cũng được xem là dư địa phát triển lớn đối với thị trường phân bón hữu cơ.

Trong chiến lược dài hạn, đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nông dân, hợp tác xã và các vùng sản xuất nông nghiệp trong quá trình nâng cao chất lượng đất canh tác, gia tăng giá trị nông sản và góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững hơn.