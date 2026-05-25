Thay đổi nhân sự cấp cao nhiều ngân hàng

TPO - Làn sóng biến động nhân sự cấp cao tại nhiều ngân hàng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong những tuần cuối tháng 5, khi nhiều nhà băng đồng loạt bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh vị trí trong ban điều hành.

Ngày 25/5, Eximbank phát đi thông cáo về việc triển khai cơ cấu tổ chức mới theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Cùng với việc tái cấu trúc bộ máy, ngân hàng cũng thực hiện rà soát và sắp xếp lại một số vị trí quản lý để phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc và kết thúc thời gian công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6/2026. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng sẽ thôi giữ chức phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính từ cùng thời điểm. Trong khi đó, ông Nguyễn Hướng Minh sẽ rời vị trí phó tổng giám đốc từ ngày 15/7/2026 nhằm đảm bảo công tác chuyển giao và triển khai các công việc liên quan theo kế hoạch của ngân hàng.

Mới đây, KienlongBank công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu giữ chức phó tổng giám đốc. Trước đó, ngân hàng này cũng đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương và ông Phan Đức Kha vào vị trí phó tổng giám đốc nhằm tăng cường hệ sinh thái tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh số.

Tại Sacombank, ngân hàng này vừa thông qua quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 22/5/2026. Trước đó, ngày 11/5, ngân hàng này cũng đã bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Hai lãnh đạo này từng đảm nhiệm vị trí tương tự tại LPBank.

Cùng với đó, Sacombank cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - tham gia Ban điều hành phụ trách lĩnh vực quản trị rủi ro. Ông Hiệp gia nhập ngân hàng từ năm 2006 và có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm soát, quản lý tín dụng.

Trong khi đó, OCB vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Ông Hamed có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị rủi ro tại các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo OCB, việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm tăng cường năng lực quản trị, hỗ trợ triển khai chiến lược kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới. Trước đó, ngày 11/5, ông Phạm Hồng Hải cũng đã gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau gần hai năm đảm nhiệm cương vị này.

Tại VIB, ông Hồ Vân Long không còn đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, giám đốc ban dịch vụ tài chính kiêm giám đốc tài chính kể từ ngày 18/5/2026. Thay vào đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chiến lược cấp cao.

Ông Long gia nhập VIB từ năm 2008 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc khối ngân hàng bán lẻ và giám đốc trung tâm phát triển năng lực. Việc điều chuyển nhân sự được xem là bước đi nhằm tăng cường hoạch định chiến lược dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tương tự, SHB cũng vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Đức Hải theo nguyện vọng cá nhân.

SHB cho biết việc miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Ngân hàng đồng thời khẳng định hoạt động quản trị, điều hành vẫn được duy trì ổn định và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhân sự này.