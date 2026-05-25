Một năm thực thi Nghị quyết 68: Thủ tục hành chính còn phức tạp, chồng chéo

TPO - Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tư duy chính sách. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn còn không ít “điểm nghẽn”, từ thủ tục hành chính chồng chéo, chi phí tuân thủ lớn đến khó khăn tiếp cận vốn và thiếu cơ chế phản biện chính sách thực chất.

Chi phí tuân thủ và thủ tục còn chồng chéo

Sáng 25/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, cho rằng - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã mở ra bước chuyển lớn trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Liên quan đến môi trường pháp lý, chủ tịch BRG cho rằng cần đảm bảo sự thống nhất giữa tinh thần của Nghị quyết 68 với quá trình thực thi pháp luật trong hoạt động kinh tế. Theo bà Nga, cần phân định rõ ràng giữa rủi ro kinh tế, sai sót hành chính và hành vi vi phạm cố ý nhằm tạo môi trường ổn định và có tính dự báo cao hơn cho doanh nghiệp.

Bà Nga nhấn mạnh yêu cầu khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần thêm các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ - cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp hiện nay không chỉ chịu áp lực về thị trường, vốn, lao động hay cạnh tranh quốc tế, mà còn đang phải gánh một “chi phí vô hình” rất lớn - đó là chi phí tuân thủ.

Theo ông Sơn, chi phí tuân thủ không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, cơ hội kinh doanh, nguồn lực quản trị và đôi khi là cả tâm lý e ngại đầu tư. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều doanh nghiệp không ngại khó, không ngại cạnh tranh, nhưng rất lo ngại sự phức tạp, chồng chéo và thiếu ổn định của thủ tục hành chính và cơ chế thực thi.

Về thủ tục hành chính, dù đã có những cải cách mạnh mẽ, nhưng ông Sơn phản ánh, đây vẫn là lực cản lớn đối với doanh nghiệp, mệt mỏi vì phải đi lại nhiều lần, theo dõi hồ sơ kéo dài, giải trình lặp lại và chờ đợi quá lâu giữa các khâu xử lý.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh hồ sơ đã nộp trực tuyến nhưng vẫn phải in, nộp bản giấy; nhiều bước xử lý vẫn thủ công; chưa theo dõi được trạng thái xử lý theo thời gian thực; chưa có cảnh báo trễ hạn rõ ràng.

Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất; rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục không cần thiết, chồng chéo, phát sinh nhiều khâu trung gian; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. “Như tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả mô hình luồng xanh các thủ tục cấp phép đầu tư trong khu công nghiệp, xử lý dự án trong 48 giờ”, ông Sơn cho biết.

Hiệp hội doanh nghiệp cần thoát tư duy hình thức

Hiện nay, cả nước có trên 700 hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội doanh nhân hoạt động từ cấp tỉnh trở lên; 100% địa phương đều có hội doanh nghiệp cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của VCCI, chất lượng hoạt động giữa các hiệp hội vẫn còn chênh lệch đáng kể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - khẳng định, Nghị quyết 68 được nhấn mạnh như một chính sách chiến lược đối với phát triển kinh tế tư nhân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, ông Phong cũng cho rằng, nhiều hiệp hội doanh nghiệp hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình hoạt động. Những hạn chế được đề cập bao gồm nguồn lực tài chính còn hạn chế, thiếu hụt đội ngũ chuyên gia, mức độ liên kết giữa các hội viên chưa cao và tính chủ động trong một số hoạt động còn chưa đồng đều.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - cũng cho rằng, hiện cả nước có hàng trăm hiệp hội doanh nghiệp hoạt động theo địa phương và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các hiệp hội vẫn còn rời rạc, chưa tạo được những hành động chung đủ rõ nét và hiệu quả.

Theo ông Hùng, các hiệp hội cần phát huy mạnh hơn vai trò tham gia xây dựng chính sách và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch VCCI, vai trò của các hiệp hội chỉ thực sự được phát huy khi loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ về kinh phí hay trụ sở từ Nhà nước. Bởi bản chất của hiệp hội doanh nghiệp là tổ chức tự nguyện, tự quản và tự chủ tài chính.

“Các hiệp hội cần trở thành chỗ dựa thực sự cho hội viên doanh nghiệp, thay vì tồn tại mang tính hình thức”, ông Hùng nhấn mạnh.