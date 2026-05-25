TPHCM áp dụng cơ chế 'chưa từng có' để tháo gỡ dự án vướng mắc

TPO - TPHCM đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương rà soát các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và PPP đang vướng mắc nhưng chưa nằm trong danh sách 838 dự án mà TPHCM từng thống kê trước đó, cập nhật vướng mắc lên Hệ thống 45.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa phát đi văn bản hỏa tốc, đề nghị doanh nghiệp khẩn trương cập nhật các dự án đang vướng mắc lên Hệ thống 45 của Sở Tài chính trước 15h ngày 24/5. Đây được xem là đợt rà soát quan trọng để TPHCM tổng hợp, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài và tránh bỏ sót hồ sơ.

Theo HoREA, đơn vị này đã nhận được công văn từ Sở Tài chính TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp rà soát các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và PPP đang vướng mắc nhưng chưa nằm trong danh sách 838 dự án mà TPHCM từng thống kê trước đó.

Các đơn vị được yêu cầu đăng nhập “Hệ thống 45” để kê khai chi tiết từng dự án theo biểu mẫu có sẵn, bao gồm tên đầy đủ công trình, dự án và địa điểm thực hiện, không được viết tắt. Doanh nghiệp cũng phải nêu cụ thể nội dung đang vướng ở khâu nào và cơ quan nào liên quan xử lý.

Sở Tài chính lưu ý dữ liệu sau khi gửi sẽ không được chỉnh sửa, bổ sung hay thu hồi nên các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trước khi bấm gửi lên hệ thống.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, tất cả dữ liệu chính thức để báo cáo UBND TPHCM sẽ được trích xuất trực tiếp từ Hệ thống 45. Ngay cả các sở ngành, địa phương hoặc doanh nghiệp từng gửi báo cáo riêng cho Sở Tài chính trước đó cũng được yêu cầu nhập lại toàn bộ dữ liệu lên hệ thống mới. Sở Tài chính đồng thời khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp đối với các trường hợp không thực hiện nhập liệu theo yêu cầu.

Theo thông báo, hệ thống chỉ mở nhận dữ liệu đến trước 15h ngày 24/5. Sau thời điểm này, Sở Tài chính sẽ ngưng tiếp nhận thông tin về các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TPHCM.

Sở Tài chính TPHCM cho biết, việc xây dựng Hệ thống 45 nhằm tránh tình trạng “dự án còn vướng nhưng không được tổng hợp”. TPHCM hiện muốn rà soát lại toàn bộ các điểm nghẽn, từ chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, xác định tiền sử dụng đất cho tới cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

Đại diện Sở Tài chính đề nghị doanh nghiệp mô tả càng cụ thể càng tốt về “điểm nghẽn” của dự án, thay vì chỉ nêu chung chung. Sau khi phân loại rõ từng vấn đề, thành phố mới có thể giao đúng cơ quan xử lý thay vì để hồ sơ đi lòng vòng như trước.

Trước đó tại hội nghị triển khai Chỉ thị 45 hôm 13/5, ông Lê Hoàng Châu từng gọi đây là “cơ hội cuối cùng” để doanh nghiệp chủ động rà soát lại các dự án còn vướng pháp lý. Theo ông Châu, đợt rà soát lần này diễn ra trong bối cảnh Trung ương và TPHCM đang thúc đẩy mạnh việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Hàng loạt cơ chế mới đã được ban hành trong thời gian ngắn như Nghị quyết 29 của Quốc hội, Nghị định 147 của Chính phủ hay Chỉ thị 45 của UBND TPHCM.

Ông Châu đánh giá nhiều quy định mới mang tính chưa từng có, cho phép xử lý các dự án tồn đọng theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục sai phạm và tái khởi động dự án. Một số trường hợp còn được áp dụng cơ chế tạm hoãn hoặc tạm đình chỉ điều tra để có thời gian xử lý tồn tại.

Thống kê của HoREA cho thấy, danh mục 838 dự án tồn đọng hiện gồm nhiều nhóm như đầu tư tư nhân, PPP, đầu tư công, tài sản công hay các dự án liên quan thanh tra, điều tra, xét xử. Riêng nhóm đầu tư tư nhân có 265 dự án, trong đó 62 dự án đã tháo gỡ hoàn toàn và 130 dự án được ghi nhận cơ bản xử lý xong vướng mắc.

“TPHCM hiện xem việc tháo gỡ các dự án tồn đọng là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm nay. Theo ông, đây là “thời cơ rất đặc biệt” khi hàng loạt cơ chế mới được ban hành trong thời gian ngắn với tinh thần xử lý nhanh và mạnh hơn trước”, ông Châu nói.

Dẫn Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ, Chủ tịch HoREA đánh giá nhiều quy định lần này cho phép xử lý các dự án tồn đọng theo hướng tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục sai phạm và tái khởi động dự án.

Ông Châu cũng đề cập tới hàng loạt cơ chế như không truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, tạm hoãn hoặc tạm đình chỉ điều tra, cho thời gian 3 - 5 năm để khắc phục tồn tại. Theo ông, các quy định mới thể hiện tinh thần “nhân văn, tạo cơ hội để phục hồi”.