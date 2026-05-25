Đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước, tăng khả năng cơ động, phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai.

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai về phương án đầu tư tuyến Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Tại cuộc họp, dự án cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa được đề xuất là một bộ phận của tuyến Ngọc Hồi - Chơn Thành - Rạch Giá, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Theo đó, chiều dài toàn tuyến cao tốc khoảng 257km, trong đó, chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56km, qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125km và qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74km.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 tuyến cao tốc 4 làn xe, nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Điểm đầu tuyến tại Quốc lộ 19 (lý trình khoảng Km1+600); điểm cuối tuyến kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự kiến tiến độ triển khai tuyến cao tốc tối đa 4 năm, trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 3 năm. Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư theo hình thức PPP (trong đó, nhà đầu tư huy động 30% vốn; vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%).

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đồng tình với đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa nhằm tăng cường tính liên kết vùng, mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại không chỉ cho tỉnh Gia Lai mà còn cả khu vực Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu xây dựng mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ giữa tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang xây dựng với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm mở rộng hành lang đường bộ sang Lào, Campuchia; phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, hình thành mạng lưới giao thông chiến lược kết nối cảng biển, cao nguyên, cửa khẩu quốc tế.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai - phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự thống nhất, quyết tâm của lãnh đạo 3 tỉnh Tây Nguyên về phương thức đầu tư PPP theo đề xuất của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, việc đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là phù hợp với Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2025 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển mạng lưới giao thông Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với phương hướng phát triển mạng lưới giao thông quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377 ngày 4/5/2024.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước, tăng khả năng cơ động, phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai...

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất quy mô giải phóng mặt bằng 6 làn xe, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 làm trước 4 làn xe; yêu cầu các tỉnh phải có văn bản cam kết chính thức (Nghị quyết của HĐND hoặc Thường vụ Tỉnh ủy) về mức vốn đóng góp cụ thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các bộ, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh các báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư gửi các bộ, ngành xem xét trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.