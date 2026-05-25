Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch VinFast

TPO - Ông Phạm Nhật Quân Anh - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast - vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của VinFast. Ông Phạm Nhật Anh Quân là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hội đồng Quản trị Công ty VinFast đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 23/5, thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực.

Bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng.

