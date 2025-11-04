Hé lộ số tiền ông Phạm Nhật Vượng 'rót' cho VinFast

TPO - Tính đến ngày 30/9, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã giải ngân tổng cộng 28.000 tỷ đồng để hỗ trợ VinFast. Trong thời gian tới, ông Vượng sẽ tiếp tục chi thêm 39.800 tỷ đồng cho công ty này.

Sắp rót thêm 39.800 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III năm nay, trong 9 tháng vừa qua, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm nay.

Ông Phạm Nhật Vượng đã chi 28.000 tỷ đồng cho VinFast.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính này cũng hé lộ, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã giải ngân tổng cộng 28.000 tỷ đồng để hỗ trợ VinFast. Các khoản giải ngân này gồm 5.200 tỷ đồng trong quý IV/2024, năm nay giải ngân 5.000 tỷ đồng trong quý I, 18.000 tỷ đồng trong quý II nhưng không phát sinh khoản mới trong quý III.

Trong thời gian tới, số tiền 39.800 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Novatech của VinFast cho ông Phạm Nhật Vượng cũng sẽ được giải ngân.

Trong 9 tháng qua, VinFast bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024. Ở mảng xe máy điện, VinFast có tổng số xe bàn giao trong 9 tháng lên đến 234.536 xe - tăng gần 6 lần so với năm 2024.

Lập loạt công ty

Cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng thành lập đồng loạt 3 công ty mới trong lĩnh vực giải trí. Các công ty này gồm: Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, Công ty CP Phát triển Tài năng Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (V-Culture Talents) và Công ty CP Tổ chức Sự kiện V-Spirit. Tất cả đều có số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Trong đó, V-Film đăng ký ngành nghề sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc. Toàn bộ thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng cùng tham gia góp vốn, gồm ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 45%, Vingroup nắm 10%, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng nắm 25%. Ba người con gồm Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 20% còn lại.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinpearl (mã chứng khoán: VPL). Hai công ty còn lại cũng có cơ cấu cổ đông tương tự và đều do ông Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong đó, V-Culture Talents hướng đến lĩnh vực giáo dục và phát triển tài năng trẻ trong âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn cũng như các hoạt động sáng tạo văn hóa - giải trí. Còn V-Spirit hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, triển lãm, xúc tiến thương mại và quản lý các hoạt động biểu diễn thể thao văn hóa.

Đến cuối tháng 10, Tập đoàn Vingroup cũng góp 65% vốn điều lệ vào Công ty CP Vin New Horizon, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 32% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng góp vốn thành lập hàng loạt công ty trong thời gian qua. Ảnh: Phụ nữ số.

Hai người con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - gồm Á hậu Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh cùng con gái ông Vượng là Phạm Nhật Minh Anh - mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ. Vin New Horizon là mô hình đô thị hưu trí cao cấp với quy mô mỗi khu từ 20 - 50 ha tại Cần Giờ, TPHCM.

Mới đây, các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng còn xuất hiện với tư cách cổ đông tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng - hai con trai của ông Vượng mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ tại VinMetal.

VinMetal là công ty do Vingroup nắm giữ 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép với công suất giai đoạn I đạt 5 triệu tấn.