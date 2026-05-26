Giá vàng hôm nay (26/5): Giảm cả 2 chiều

TPO - Sáng nay (26/5), giá vàng bạc trong nước lại quay đầu giảm. Theo đó, giá vàng về mức 161,5 triệu đồng/lượng còn giá bạc thỏi quanh mốc 79 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đều có giá 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bạc quay đầu giảm sau 1 ngày tăng.

Giá vàng thế giới hiện ở mức 4.543 USD/ounce, giảm nhẹ 16 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bạc có mức giảm mạnh hơn vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 79 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.114 - 26.394 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.