Giá vàng hôm nay (24/5): Tiếp tục giảm mạnh

TPO - Sáng nay (24/5), giá vàng trong nước tiếp tục giảm nửa triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu lớn về mốc 161,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu lớn cũng có mức giảm tương đương bằng với vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI có giá 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu bằng vàng miếng SJC ở mốc 161,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.508 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm liên tiếp trong 2 tuần qua do ảnh hưởng bởi giá dầu đi lên, khiến mối lo ngại về lạm phát tăng và Mỹ có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mức lãi suất cao sẽ làm suy yếu nhu cầu với vàng.

Giá vàng trong nước cũng giảm mạnh xuống thấp nhất từ đầu năm đến nay. Mặc dù giá giảm nhưng giao dịch mua - bán chưa thực sự sôi động.

Trong khi đó, giá bạc giữ nguyên so với hôm qua. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 78 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.391 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.