Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục, khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

TPO - Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.

Theo Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia, số liệu cập nhật đến 17h ngày 24/5 cho thấy, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều đã đạt 47.854 MW. Mặc dù là ngày Chủ nhật, công suất tiêu thụ trên toàn quốc đạt mức tương đương 90% mức tiêu thụ của một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận vào ngày Chủ nhật (cao hơn 12,8% so với chủ nhật tuần trước), công suất cao nhất cao điểm chiều tại miền Bắc đạt mức 24.722 MW (tăng 16% so với Chủ nhật tuần trước).

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thuỷ văn, ngày 25/5 tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian nóng từ 09 – 18h tại các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nắng nóng cũng khiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia ở mức lần lượt là: 1,13 tỷ kWh và công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia/miền Bắc vào cao điểm 21h30 lên tới 53.503 MW.

Để đảm bảo việc cấp điện, NSMO đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I (chạy dầu FO) để bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện Quốc gia và hòa lưới trước 7h ngày 25/5 để đáp ứng cao điểm. Các tổ máy chạy dầu còn lại bao gồm S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO) sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến phụ tải để huy động khi cần thiết.

Cơ cấu huy động nguồn và phụ tải của hệ thống điện quốc gia ngày 23/5

Để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện và tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, NSMO cũng khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới.

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh cho rằng, tiết kiệm điện và việc phát triển những nguồn điện tại chỗ như là điện mặt trời mái nhà, và đặc biệt là những dự án có kèm với pin lưu trữ (BESS) sẽ là những giải pháp mang tính chất trước mắt nhưng lại có giá trị rất cao trong giai đoạn năm 2026 - 2027.

Theo ông Sơn, có thể thấy, trong thời gian vừa qua, điện mặt trời mái nhà đã thể hiện vai trò rất rõ về tính hiệu quả, thời gian lắp đặt cũng như các chi phí để đầu tư đối với doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình trong việc đảm bảo nguồn cung tại chỗ, đóng góp cho lợi ích quốc gia trong vấn đề chuyển đổi năng lượng cũng như đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Với các hộ gia đình, vào mùa nắng nóng, nhu cầu điện làm mát tăng cao, nhất là điều hoà nhiệt độ khiến chi phí hoá đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng đột biến, việc có các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí tiền điện tiêu dùng cho sinh hoạt gia đình, đặc biệt trong bối cảnh điện tiêu dùng trong sinh hoạt đang được tính theo biểu giá luỹ tiến như hiện nay”, ông Sơn chia sẻ.

Nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên tuyên truyền tiết kiệm điện tới khách hàng.

Tiêu thụ điện của Hà Nội phá kỷ lục, kêu gọi người dân dùng điện tiết kiệm

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, trong 5 ngày vừa qua, từ ngày 20/5 đến hết ngày 24/5/2026, nắng nóng trên diện rộng đã kéo theo sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 419 triệu kWh).

Đáng chú ý, trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/5, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động, Thủ đô Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh đã khiến lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố ngày 24/5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội liên tục lập kỷ lục trong 5 ngày qua

Theo EVNHANOI, đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8 thì năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng. Điều này cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới. Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện toàn thành phố hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây.

Trước tình hình đó, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua App EVNHANOI, website EVNHANOI và các kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến khác để kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng điện.

Bên cạnh đó, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “Hai Bật Ba Tắt”. Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.

“Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, EVNHANOI cho hay.