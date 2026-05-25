Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10'

TPO - Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, cuộc thi còn hướng tới lan tỏa các thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn hướng tới xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi gồm hai hình thức: thi trực tuyến và thi trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10h00 ngày 25/5/2026 đến 10h00 ngày 31/5/2026 và công bố kết quả vào 10h00 ngày 01/6/2026, tại Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi của Ban Tổ chức và có đáp án câu hỏi mở chính xác hoặc gần nhất với kết quả được ghi nhận trên hệ thống thi trực tuyến.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 01 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành.

Không chỉ là sân chơi kiến thức, vòng thi trực tiếp còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn giao lưu, lan tỏa các thông điệp về tiêu dùng xanh, giao thông xanh và trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng năng lượng sạch.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho vòng thi trực tiếp gồm: 01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 01 Giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 01 Giải Ba trị giá 7.000.000 đồng; 02 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự chương trình và trả lời đúng các câu hỏi giao lưu tại vòng thi trực tiếp.

Thông qua nội dung thi ngắn gọn, dễ tiếp cận, cuộc thi sẽ cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về xăng sinh học E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông cũng như các chủ trương, chính sách thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, cuộc thi còn hướng tới lan tỏa các thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng. Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên cả nước.

Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là cầu nối đưa các chủ trương phát triển năng lượng xanh đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.