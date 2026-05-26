Xã hội

Tháo 'nút thắt' mặt bằng, đường Nguyễn Tuân chạy nước rút về đích

Phùng Linh

TPO - Sau nhiều năm thi công kéo dài, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần thay đổi diện mạo. Nhiều đoạn phố đã trở nên khang trang, thông thoáng hơn, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây nam Thủ đô.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 720 m, kết nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau thời gian dài “lỡ hẹn” do nhiều vướng mắc, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang bước vào giai đoạn nước rút.
Hiện tại, hạng mục phần nổi đoạn từ số nhà 90 đến 162 đường Nguyễn Tuân đã cơ bản hoàn thành, với mặt đường trải thảm nhựa đồng bộ và hệ thống vỉa hè lát đá hoàn chỉnh.
Khác với cảnh ngổn ngang vật liệu xây dựng, bùn đất kéo dài suốt thời gian thi công, khu vực này hiện đã sạch sẽ, thuận lợi hơn cho việc đi lại.
Đối với đoạn cuối tuyến, công nhân đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm tiến độ thông tuyến toàn dự án.
Theo đại diện UBND phường Thanh Xuân, sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã có bước chuyển quan trọng khi hộ dân tại số nhà 35 chính thức đồng ý nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho UBND phường.
Đơn vị thi công đang tập trung hoàn tất hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối tuyến như vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cống thoát nước, nhằm sớm đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ.
Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn tất toàn tuyến đường vào đầu tháng 6/2026. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực Thanh Xuân, đồng thời tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ hơn cho nơi đây.

#đường Nguyễn Tuân #dự án mở rộng #Thanh Xuân #xây dựng #giao thông #đô thị

