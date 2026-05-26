Tháo 'nút thắt' mặt bằng, đường Nguyễn Tuân chạy nước rút về đích

TPO - Sau nhiều năm thi công kéo dài, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần thay đổi diện mạo. Nhiều đoạn phố đã trở nên khang trang, thông thoáng hơn, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây nam Thủ đô.
Theo đại diện UBND phường Thanh Xuân, sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã có bước chuyển quan trọng khi hộ dân tại số nhà 35 chính thức đồng ý nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho UBND phường.
Đơn vị thi công đang tập trung hoàn tất hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối tuyến như vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cống thoát nước, nhằm sớm đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ.