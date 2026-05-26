Phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy

Trương Định

TPO - Người dân xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông nằm cạnh xe máy dưới lùm cây trong khu đất trồng keo.

Chiều 26/5, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nam giới tại khu vực xóm Bắc, thôn Thuận Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam giới cùng xe máy biển kiểm soát 77X3-80xx màu xám đen nằm khuất dưới lùm cây trong khu đất trồng keo của người dân. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: HB.

Nhận định ban đầu, nhiều khả năng thi thể là ông H.T.N. (SN 1962, ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa) mà công an xã Bình Hiệp đã thông báo tìm kiếm trước đó.

Sáng 16/5, ông N. đến khu vực thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp) rồi không trở về nhà. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông N. gọi điện cho người thân, sau đó mất liên lạc cho đến nay.

Công an xã Bình Hiệp đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo vụ việc đến công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ.

