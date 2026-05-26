Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội phê duyệt đề án Khu đô thị đa mục tiêu: Mô hình 'sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ'

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội xác định phát triển Khu đô thị đa mục tiêu theo mô hình “sinh sống - làm việc - sử dụng tiện ích tại chỗ”, qua đó giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khu đô thị đa mục tiêu quy mô tối thiểu 150ha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, mô hình khu đô thị đa mục tiêu là giải pháp chiến lược nhằm tổ chức lại không gian đô thị theo cấu trúc đa cực, gắn với 9 trục động lực phát triển và phân bổ đồng đều tại 8 hướng của thành phố, qua đó tạo động lực lan tỏa và kiểm soát quá trình đô thị hóa vòng ngoài.

Đánh giá của TP Hà Nội, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 khoảng 195 - 255 triệu m2 sàn, sau khi đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội (khoảng 18 triệu m2 sàn nhà ở), nhà ở do người dân tự xây dựng (khoảng 45 triệu m2 sàn nhà ở) thì cần phát triển khoảng 132 – 192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu.

view-3-dem-17700024472891250683239.jpg
Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh

Về định hướng, Hà Nội sẽ phát triển các Khu đô thị đa mục tiêu với quy mô đủ lớn theo định hướng đô thị nén, đa mục tiêu, trong đó nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại được bố trí đan xen, linh hoạt trong cùng một khu đô thị; bảo đảm người dân tái định cư và người thu nhập thấp được tiếp cận đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và không gian sống với các nhóm dân cư khác.

Mỗi khu đô thị được xác định có diện tích tối thiểu từ 150 ha trở lên. Trong đó, đất ở (30-35%); đất cây xanh, không gian công cộng, mặt nước (15-30%); đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật (20-25%); đất hạ tầng xã hội (trường học, y tế, văn hóa) (10-15%); đất kỹ thuật khác (bãi xe đầu mối, công trình ngầm) (3-5%); đất công cộng, dịch vụ, thương mại, việc làm và đất sử dụng chức năng khác (10-30%)...

Giảm áp lực di chuyển, nâng cao chất lượng cuộc sống

Trong bối cảnh quy mô mỗi Khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn có thể có Tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, cơ chế đầu tư cần cho phép doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt thông qua thiết kế thể chế, tổ chức dự án và kiểm soát mục tiêu, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

Hà Nội xác định việc phát triển Khu đô thị đa mục tiêu phải gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân theo mô hình “sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ”, góp phần giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống. Trong đó không gian đô thị được tổ chức theo hướng tích hợp đa chức năng, tạo điều kiện để cư dân tiếp cận cơ hội việc làm, dịch vụ và các hoạt động kinh tế ngay trong phạm vi khu đô thị...

Về nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, Hà Nội xác định đến quý II/2026: Xây dựng dự thảo và phê duyệt Đề án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố; Tổ chức triển khai thực hiện một số Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, căn cứ yêu cầu thực tiễn, tình hình phát sinh, kết quả thực hiện Đề án hoặc quy định pháp luật thay đổi, các nội dung của Đề án được rà soát, điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp, đồng bộ và khả thi trong quá trình áp dụng.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Đề án, làm cơ sở để tiếp tục triển khai mô hình Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố...

Trần Hoàng
#Phát triển khu đô thị đa mục tiêu #Mô hình 'sinh sống – làm việc – hưởng lợi tại chỗ' #Quy hoạch đô thị bền vững #Chia sẻ không gian đa chức năng #Tiến độ và chiến lược thực hiện #Khu đô thị đa mục tiêu #Tái định cư #trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Chủ tịch Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe