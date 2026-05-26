Hà Nội phê duyệt đề án Khu đô thị đa mục tiêu: Mô hình 'sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ'

TPO - Hà Nội xác định phát triển Khu đô thị đa mục tiêu theo mô hình “sinh sống - làm việc - sử dụng tiện ích tại chỗ”, qua đó giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khu đô thị đa mục tiêu quy mô tối thiểu 150ha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, mô hình khu đô thị đa mục tiêu là giải pháp chiến lược nhằm tổ chức lại không gian đô thị theo cấu trúc đa cực, gắn với 9 trục động lực phát triển và phân bổ đồng đều tại 8 hướng của thành phố, qua đó tạo động lực lan tỏa và kiểm soát quá trình đô thị hóa vòng ngoài.

Đánh giá của TP Hà Nội, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 khoảng 195 - 255 triệu m2 sàn, sau khi đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội (khoảng 18 triệu m2 sàn nhà ở), nhà ở do người dân tự xây dựng (khoảng 45 triệu m2 sàn nhà ở) thì cần phát triển khoảng 132 – 192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu.

Về định hướng, Hà Nội sẽ phát triển các Khu đô thị đa mục tiêu với quy mô đủ lớn theo định hướng đô thị nén, đa mục tiêu, trong đó nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại được bố trí đan xen, linh hoạt trong cùng một khu đô thị; bảo đảm người dân tái định cư và người thu nhập thấp được tiếp cận đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và không gian sống với các nhóm dân cư khác.

Mỗi khu đô thị được xác định có diện tích tối thiểu từ 150 ha trở lên. Trong đó, đất ở (30-35%); đất cây xanh, không gian công cộng, mặt nước (15-30%); đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật (20-25%); đất hạ tầng xã hội (trường học, y tế, văn hóa) (10-15%); đất kỹ thuật khác (bãi xe đầu mối, công trình ngầm) (3-5%); đất công cộng, dịch vụ, thương mại, việc làm và đất sử dụng chức năng khác (10-30%)...

Giảm áp lực di chuyển, nâng cao chất lượng cuộc sống

Trong bối cảnh quy mô mỗi Khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn có thể có Tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, cơ chế đầu tư cần cho phép doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt thông qua thiết kế thể chế, tổ chức dự án và kiểm soát mục tiêu, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

Hà Nội xác định việc phát triển Khu đô thị đa mục tiêu phải gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân theo mô hình “sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ”, góp phần giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống. Trong đó không gian đô thị được tổ chức theo hướng tích hợp đa chức năng, tạo điều kiện để cư dân tiếp cận cơ hội việc làm, dịch vụ và các hoạt động kinh tế ngay trong phạm vi khu đô thị...

Về nhiệm vụ và lộ trình thực hiện, Hà Nội xác định đến quý II/2026: Xây dựng dự thảo và phê duyệt Đề án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố; Tổ chức triển khai thực hiện một số Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, căn cứ yêu cầu thực tiễn, tình hình phát sinh, kết quả thực hiện Đề án hoặc quy định pháp luật thay đổi, các nội dung của Đề án được rà soát, điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp, đồng bộ và khả thi trong quá trình áp dụng.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Đề án, làm cơ sở để tiếp tục triển khai mô hình Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố...