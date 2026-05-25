Vụ ‘đục phá vỉa hè lát đá trên tuyến đường trăm tỷ’ được báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội ra sao?

TPO - Phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan về thông tin phản ánh trên báo Tiền Phong: “Vỉa hè lát đá trên tuyến đường trăm tỷ ở Hà Nội bị đục phá”

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, nhiều ngày nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (Hà Nội) liên tục bị máy móc cơ giới đục phá, bóc dỡ từng mảng dù công trình chưa ghi nhận xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản nêu ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo Thường trực Thành ủy trước 10h, ngày 25/5.

Cảnh đục phá vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Ảnh: Trường Phong.



Ngày 24/5, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký báo cáo “Thông tin báo chí nêu về vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài bị đục phá”, báo cáo đến Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội và các cơ quan có liên quan.

Báo cáo cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy phường Hai Bà Trưng đã giao UBND phường rà soát, kiểm tra để thông tin kịp thời tới báo Tiền Phong và các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông về chủ trương, quy mô và quá trình triển khai dự án Hạ rào kết hợp chỉnh trang, duy tu hè đoạn tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu vực Công viên Thống Nhất.

Trong báo cáo, Đảng ủy phường Hai Bà Trưng cho biết, trên tuyến hè đường Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận hiện tượng nhiều phương tiện tham gia giao thông (bao gồm cả xe ô tô) sử dụng vỉa hè để đi lại, dừng đỗ, dẫn đến một số vị trí hè bị hư hỏng cục bộ, nhiều đoạn trụ lan can và dây xích đứt gãy. Những hạn chế này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Cùng với đó, sau khi Công viên Thống Nhất được hạ rào, để nâng cấp cảnh quan, giải quyết vấn đề trật tự đô thị trên địa bàn, theo Đảng ủy phường, việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trên tuyến hè phố góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, cụ thể hóa chủ trương của thành phố trong việc tạo không gian mở, không gian xanh kết hợp với quá trình tái thiết và chỉnh trang đô thị là rất cần thiết.

“UBND phường đã báo cáo UBND thành phố, các sở ngành liên quan về chủ trương tiếp tục hạ rào, kết hợp chỉnh trang duy tu hè các đoạn tuyến phố tiếp giáp phạm vi thực hiện hạ rào như phố Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu. Sở Xây dựng đã rà soát báo cáo UBND thành phố và được UBND thành phố chấp thuận chủ trương”, văn bản khẳng định.

Đoạn vỉa hè khi chưa đục phá và sau khi bị đục phá. Ảnh: Trường Phong.



Báo cáo cũng nêu, ngày 13/01/2026, UBND phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ rào kết hợp chỉnh trang, duy tu hè đoạn tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu vực Công viên Thống Nhất, với quy mô đầu tư: sửa chữa, thay thế một số vị trí đan rãnh, bó vỉa, mặt hè bị hư hỏng cục bộ; cải tạo, vuốt nối êm thuận một số đoạn lối vào cổng Công viên Thống Nhất… Trong đó, có nội dung “trồng mới dải cây xanh (cây bụi) trên hè phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ cổng chính Đại Cồ Việt đến cổng số 1 đối diện trường TH Tây Sơn).

Về thông tin báo Tiền Phong phản ánh “máy móc cơ giới đục phá, bóc dỡ từng mảng dù công trình chưa ghi nhận xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng”, Đảng ủy phường cho biết, UBND phường đã có văn bản “Phúc đáp đối với nội dung về vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài bị phá” gửi tới báo Tiền Phong, Sở Văn hóa & Thể thao và các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông.

Các viên đá lát vỉa hè bị đục phá vỡ vụn. Ảnh: Trường Phong.



Phường cho rằng: “Đường Nguyễn Đình Chiểu có mật độ giao thông lớn, xe cộ lưu thông nhiều, tuy nhiên việc mở rộng lòng đường hiện trạng có khó khăn do có hệ thống hào kỹ thuật ngầm của tuyến đường điện 110kv đi dưới vỉa hè, đồng thời hệ thống cột dây xích cũ tại mép vỉa hè sau gần 10 năm khai thác đã hỏng, han rỉ, đứt xích, tại nhiều vị trí có tình trạng xe va quệt gây nghiêng, đổ nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, việc bố trí dải cây xanh (cây bụi) tạo ngăn cách mềm giữa vỉa hè với lòng đường là giải pháp được tính toán kỹ lưỡng và tối ưu. Khi thi công, để đảm bảo cho chất lượng của cây sinh trưởng, cần phải phá dỡ một phần vỉa hè hiện trạng và chỉ thực hiện đối với những đoạn có mặt cắt vỉa hè lớn”.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn từ nút giao Tô Hiến Thành tới phố Đại Cồ Việt) được đưa vào sử dụng từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư cả trăm tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ với mặt cắt ngang khoảng 17m, gồm hai làn xe rộng 3,5m/làn và hệ thống vỉa hè lát đá rộng khoảng 5m mỗi bên. Ngay khi đưa vào sử dụng, vỉa hè giáp với Công viên Thống Nhất được bố trí cọc sắt gắn dây xích, nên gần như không có các phương tiện xe cộ đi lại trên vỉa hè. Trước đây, chỉ có một số khu vực vỉa hè được sử dụng làm nơi để xe máy, xe đạp. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, sau 8 năm đưa vào sử dụng, vỉa hè vẫn còn chất lượng khá tốt, chỉ hư hỏng nhỏ ở một số vị trí. Vì thế, việc đục phá, lột vỉa hè kết cấu còn tốt để trồng dải cây xanh có thể gây nguy cơ lãng phí rất lớn.



