Bí thư Trần Đức Thắng: Đẩy nhanh hai trục động lực phía Tây Thủ đô

TPO - Chiều 23/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa tại Dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây - Ba Vì.

Theo báo cáo, tuyến đường trục Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đoạn ngoài Vành đai 4 được điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40m lên 80m.

Hiện trạng đầu tư toàn tuyến được chia thành 9 đoạn, gồm 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.

Tiến độ triển khai đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác khoảng 6,08km; đang triển khai thi công khoảng 9km; chuẩn bị khởi công hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,92km trong tháng 8/2026; đồng thời đang triển khai chuẩn bị đầu tư các đoạn tuyến còn lại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Tây Thăng Long đoạn qua phường Đông Ngạc. Ảnh: QT.



Đối với đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng, đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 65% khối lượng. Đoạn từ Vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài, đã hoàn thành khoảng 95,5% công tác giải phóng mặt bằng và thi công đạt khoảng 20,9% khối lượng; dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026 và hoàn thành dự án trong quý IV-2026.

Khó khăn hiện nay là toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, còn bị chia cắt thành nhiều đoạn, nhiều chủ đầu tư khác nhau dẫn đến giảm hiệu quả kết nối tổng thể...

Tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì là tuyến hướng tâm Đông - Tây kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị phía Tây, có tổng chiều dài 39,43km, đi qua 15 xã, phường. Tuyến đường được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, tuyến có quy mô mặt cắt ngang từ 48m đến 100m; đồng thời dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi tuyến. Tuyến đường khi hình thành có vai trò kết nối khu vực trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây, đô thị Hòa Lạc và Vườn quốc gia Ba Vì. Đồng thời, tuyến đường còn là trục động lực phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, giáo dục và không gian văn hóa, cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

Hiện tuyến đường chưa lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên toàn tuyến có khoảng 2,54km đã đưa vào khai thác (đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng), khoảng 0,67km đang triển khai đầu tư thông qua Dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối phố Trần Vỹ, còn lại hơn 36km chưa được đầu tư theo quy hoạch.

Đối với Dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài, dự kiến khởi công ngày 19/8/2026 và hoàn thành trong quý II-2027. Đối với đoạn từ Vành đai 4 đến Vành đai 5, hiện liên danh nhà đầu tư đang đề xuất triển khai theo hình thức PPP. Sở Tài chính Hà Nội đang tổng hợp, hoàn thiện các nội dung liên quan.

Qua kiểm tra thực địa tại Dự án đường Tây Thăng Long, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông toàn tuyến đến Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại; thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.

Đối với tuyến trục đường Hồ Tây - Ba Vì, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, việc sớm đầu tư hoàn thiện toàn tuyến là rất cần thiết nhằm tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng phía Tây Thủ đô. Do vậy, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát tổng thể phương án hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch, từ đó đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.