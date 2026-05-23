Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất 49 trường hợp để xây trường học

Thanh Hiếu

TPO - Dự kiến từ ngày 26- 29/5, UBND xã Ô Diên sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 49 trường hợp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học.

UBND xã Ô Diên (Hà Nội) vừa thông báo kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 49 hộ gia đình, cá nhân (53 thửa đất) để thực hiện dự án xây dựng Trường tiểu học Liên Hồng (xã Ô Diên).

Được biết, Dự án xây dựng Trường tiểu học Liên Hồng có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, được UBND huyện Đan Phượng (cũ) phê duyệt năm 2022. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể triển khai do vướng mắc trong GPMB.

UBND huyện Đan Phượng (cũ) và UBND xã Ô Diên (mới) đã có các quyết định về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 9.225 m2 để thực hiện dự án.

Thực hiện các quyết định trên, UBND xã Ô Diên xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 53 thửa đất của 49 hộ gia đình, cá nhân trong chỉ giới GPMB.

Dự kiến, thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến từ ngày 26/5 đến 29/5.

Sau khi ban hành kế hoạch cưỡng chế, các tổ công tác của địa phương tiếp tục đến các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bàn giao đất. Đến 23/5 đã có 2 trường hợp tự nguyện bàn giao đất để thực hiện dự án. Đối với 47 hộ còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phấn đấu không phải tổ chức cưỡng chế.

703260873-1292670986350381-6413888911621369116-n.jpg
Phác thảo mô hình Trường Tiểu học Liên Hồng

Liên quan đến GPMB, ngày 23/5 UBND xã Tây Phương cho biết, xã đã thực hiện cưỡng chế kiểm đếm Dự án đường trục 42m kết nối từ đường vành đai du lịch Tuần Châu (xã Quốc Oai) đến đường tỉnh 419 (xã Tây Phương).

Dự án đường trục 42m là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và địa phương. Vì vậy, việc sớm hoàn thành công tác GPMB là yêu cầu cấp thiết.

Quá trình triển khai dự án đa số hộ dân đồng thuận xác minh nguồn gốc đất và kiểm đếm tài sản trên đất. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không chấp hành nên xã phải cưỡng chế kiểm đếm.

Sau khi hoàn thành kiểm đếm, xã sẽ xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Nếu người dân đồng thuận, UBND xã sẽ phê duyệt phương án, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Thanh Hiếu
#Thu hồi đất #Cưỡng chế #Trường tiểu học #Xã Ô Diên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe