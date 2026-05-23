Anh trai ra chém vợ chồng em ruột thương vong

Viết Hà

TPO - Một đối tượng tại Phú Thọ vừa ra tay chém vợ chồng em ruột, khiến người em dâu tử vong tại chỗ, người em trai phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng ở Phú Thọ. Ảnh: MXH

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ khiến một người tử vong.

Ngày 23/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Minh Hòa xác nhận vụ việc đau lòng trên xảy ra trên địa bàn vào ngày 22/5.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người anh trai đã mang dao tấn công vợ chồng người em ruột của mình. Hậu quả, người em dâu bị chém tử vong tại chỗ, còn người em trai bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Theo lãnh đạo xã Minh Hòa, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này.

#tỉnh Phú Thọ #án mạng Phú Thọ #anh trai chém em ruột #mâu thuẫn gia đình #chém chết em dâu ở Phú Thọ #điều tra án mạng #bạo lực gia đình

