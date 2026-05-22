Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 2 bị can trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt- Xô số 1, để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan còn lại.

khoi-to-vu-danh-hoi-dong-1-2072.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng đánh Nguyễn Thị Lan Phương

Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng sinh năm 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đây là các đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng, xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, vào ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm học sinh khác bạo hành dã man tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Đoạn clip lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây ra làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Vào chiều 19/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tại khu vực nhà vệ sinh của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, một nhóm gồm 4 đối tượng: Nguyễn Thị Lan Phương., Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã lao vào túm tóc, đánh và tát liên tiếp vào em V.N.K.

khio-to-vu-danh-hoi-dong-2.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng Lê Dương Bảo Ngọc

Hậu quả của vụ việc khiến nữ sinh K. bị thương tích, phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP. Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến của hành vi bạo lực này đều được các đối tượng dùng điện thoại cá nhân ghi hình lại, sau đó phát tán công khai lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

xh2026050-2.jpg
2 bị can trong số các đối tượng liên quan trong vụ đánh hội đồng nữ sinh V.N.K
Viết Hà
#bạo hành học đường #tỉnh Phú Thọ #nữ sinh #khởi tố dối tượng đánh bạn #bạo lực học đường #an toàn học đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe