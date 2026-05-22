Khởi tố 2 bị can trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Phú Thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt- Xô số 1, để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan còn lại.

Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng đánh Nguyễn Thị Lan Phương

Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng sinh năm 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đây là các đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng, xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, vào ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm học sinh khác bạo hành dã man tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Đoạn clip lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây ra làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Vào chiều 19/5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tại khu vực nhà vệ sinh của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, một nhóm gồm 4 đối tượng: Nguyễn Thị Lan Phương., Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã lao vào túm tóc, đánh và tát liên tiếp vào em V.N.K.

Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng Lê Dương Bảo Ngọc

Hậu quả của vụ việc khiến nữ sinh K. bị thương tích, phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP. Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến của hành vi bạo lực này đều được các đối tượng dùng điện thoại cá nhân ghi hình lại, sau đó phát tán công khai lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.