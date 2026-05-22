Học sinh Ams xây thư viện, mang tri thức đến trẻ em vùng khó

TPO - Từ những gian hàng gây quỹ, những chiếc bánh tự làm hay những chuyến đi vùng cao, dự án Ams’ Little Helpers của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã từng bước xây dựng thư viện, trao tặng sách và lan tỏa tinh thần sẻ chia tới nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, đó còn là hành trình để những người trẻ học cách trưởng thành bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Những 'trợ lý nhỏ' gieo mầm yêu thương

Được thành lập vào năm 2022 bởi cô giáo Đào Phương Thảo - giáo viên chủ nhiệm lớp Toán 1 niên khóa 2022 - 2025 và 2025 - 2028, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ams’ Little Helpers không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà còn là tâm huyết của cô và các thế hệ học sinh trong hành trình nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa, cô mong muốn các học trò không chỉ lan tỏa tri thức và sự tử tế tới mọi người xung quanh, mà còn học cách trân trọng cuộc sống, biết yêu thương con người, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tích lũy nhiều kỹ năng quý giá trên hành trình trưởng thành của mình.

Tên gọi “Little Helpers” được lấy cảm hứng từ hình ảnh “Santa’s Little Helpers” - những trợ lý nhỏ bé của ông già Noel, âm thầm góp đôi tay của mình để mang quà và niềm vui đến khắp nơi trong mùa Giáng sinh.

Nhưng hơn cả một câu chuyện cổ tích, dự án được tạo ra với mong muốn trở thành cầu nối của sự sẻ chia, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và đồng hành cùng những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Từ những phần quà gửi tới các em nhỏ tại bệnh viện, những hoạt động gây quỹ xây dựng thư viện cho đến các chương trình hướng về giáo dục và môi trường, Ams’ Little Helpers luôn tin rằng dù chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, các thành viên vẫn có thể góp một phần nhỏ bé để tạo nên những thay đổi tốt đẹp.

Hơn cả một dự án thiện nguyện, đây là hành trình của những người trẻ học cách sống trách nhiệm, biết đồng cảm và cùng nhau gieo những “mầm xanh” yêu thương tới mọi miền đất nước.

Trải qua ba mùa hoạt động, Ams’ Little Helpers đã từng bước viết nên hành trình đầy ý nghĩa bằng nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Trong ba mùa đầu tiên với các sự kiện như “Truyền”, “Tỏa” cùng nhiều chuyến đi thiện nguyện khác do niên khóa 2022–2025 tổ chức, dự án đã thực hiện nhiều hoạt động nhân văn như: tổ chức đổi sách lấy quà, làm bánh, bán đồ ăn, thức uống, bán trái cây, nông sản của bà con vùng cao gây quỹ,...

Từ những nỗ lực ấy, dự án đã xây dựng được thư viện tại trường Dân tộc Nội trú Vân Hồ (Sơn La), đồng thời trao tặng nhiều đồ dùng, phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ tại trrung tâm bảo trợ tỉnh Vĩnh Phúc, khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều. Đặc biệt, các thành viên của dự án còn trực tiếp tổ chức dạy học cho học sinh lớp 8 - 9 tại trường dân tộc nội trú Vân Hồ tỉnh Sơn La.

Suốt nhiều tháng, những bài giảng được chuẩn bị cẩn thận từng lời văn trau chuốt, từng câu hỏi tiếng Anh ôn tập cho đến từng bài toán nhỏ. Mỗi buổi học chứa đựng biết bao tâm huyết và sự kiên nhẫn của các anh chị học sinh.

Đó không chỉ là những giờ học đơn thuần, mà còn là hành trình trao đi tri thức, sự động viên và niềm tin dành cho các em nhỏ vùng cao trên con đường chạm tới ước mơ, theo kịp vùng xuôi và tiến về phía tương lai rạng rỡ.

Không dừng lại ở đó, ngọn lửa sẻ chia tiếp tục được trao truyền cho thế hệ tiếp nối. Từ tháng 9 năm 2025, niên khóa 2025 - 2028 đã tiếp nhận và phát triển dự án bằng tất cả sự tâm huyết và chân thành của tuổi trẻ.

Hai sự kiện “Gói” và “Ươm” không chỉ nối tiếp sứ mệnh cũ, mà còn mở ra một hành trình mới – nơi mỗi thành viên đều học cách yêu thương và san sẻ bằng hành động. Trong suốt chặng đường vừa qua, dự án đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ ý nghĩa: bán các loại bánh, mứt và nước tự làm, bán trái cây, triển khai các gian hàng thiện nguyện...

Mới đây nhất, Ams’ Little Helpers đã hợp tác cùng thương hiệu thời trang NOAM để cho ra đời những chiếc áo mang thông điệp sẻ chia với cộng đồng. Toàn bộ lợi nhuận từ các hoạt động được sử dụng để xây dựng thư viện tại trường Tiểu học và THCS Thái Long, tỉnh Tuyên Quang, cũng như trao tặng sách và những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ....

Khi lòng nhân ái trở thành bài học trưởng thành

Phía sau những thành quả ấy chưa bao giờ chỉ là vài buổi bán hàng hay những con số gây quỹ, mà còn là rất nhiều ngày tháng miệt mài của những người trẻ đang học cách trưởng thành cùng nhau. Đó là những lần thử đi thử lại công thức bánh, mứt và đồ uống để cho ra được hương vị ngon nhất.

Là những buổi tối ở lại thật muộn để nướng bánh, đóng gói thành phẩm, kiểm tra từng gói mứt nhỏ. Là những cuộc họp kéo dài tới đêm khuya để sắp xếp công việc, xử lý đơn hàng, hoàn thiện truyền thông cho dự án. Có cả những lần bất đồng vì một thiết kế chưa đủ đẹp, những ngày sửa đi sửa lại, hay những buổi chụp ảnh vội vàng nhưng đầy tiếng cười để mọi thứ được chỉn chu nhất có thể.

Dẫu đôi khi mệt mỏi, áp lực và cả những vụng về của tuổi trẻ vẫn hiện hữu, nhưng chưa ai chọn dừng lại, bởi mỗi thành viên đều hiểu rằng phía sau từng chiếc bánh được bán ra, từng chiếc áo được trao tay hay từng cuốn sách đặt lên giá thư viện là hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn dành cho cộng đồng.

Có thể, những cuốn sách, những chiếc áo hay những phần quà gửi trao chưa thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các em, chưa thể lấp đầy mọi thiếu thốn vật chất. Nhưng, trong từng món quà nhỏ ấy là tất cả tâm huyết, tình yêu thương và sự đồng cảm mà tập thể Ams’ Little Helpers muốn gửi gắm đến xã hội, bởi điều quý giá nhất mà dự án mang theo chưa bao giờ chỉ là những phần quà hiện vật, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin rằng tri thức có thể mở ra chân trời mới, rằng yêu thương có thể trở thành động lực để con người mạnh mẽ bước tiếp. Và hơn hết, đó là mong muốn để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội được học tập, được ước mơ và được lớn lên trong sự quan tâm, san sẻ của mọi người xung quanh...

Mong rằng những điều nhỏ bé mà dự án mang tới sẽ không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của các em, mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin, động lực và khát vọng để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, mạnh mẽ bước về phía tương lai bằng tất cả hy vọng và yêu thương mà các em xứng đáng nhận được.

Trong chặng đường phía trước, Ams’ Little Helpers sẽ vẫn tiếp tục hành trình gieo những “mầm xanh” của tri thức, mang hy vọng và lòng nhân ái đến nhiều vùng đất hơn nữa. Và để hành trình ấy có thể đi xa hơn, dự án rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và chung tay ủng hộ từ tất cả mọi người.

Bởi đôi khi, chỉ một sự sẻ chia nhỏ cũng đủ để thắp sáng cả một khoảng trời mơ ước...